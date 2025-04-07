美國高關稅衝擊！桃竹竹苗首長與業者敲定10日座談 張善政親主持

因應美國提高對台關稅，桃園市長張善政昨致電竹竹苗首長共商策略。市府今表示，4縣市預計10日舉辦座談會，由張親自主持，新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠與苗栗縣長鍾東錦也將親自出席，同時邀請桃竹竹苗相關業者與公協會代表面對面交流。

美國課徵高額關稅，桃竹苗科技廊帶恐將首當其衝。為盡速彙整業界建議，桃竹竹苗4縣市預計10日下午1點將在桃園辦理「關稅衝擊與桃竹苗供應鏈移轉」座談會，邀請對象包含桃園工業會、桃園中小企業協會、桃園汽車商業同業公會、電路板協會、電電公會、遠雄自貿港公司、進出口商業同業公會等單位。

市府表示，無論是基北北桃或是桃竹竹苗平台，都可作為中央的後盾，地方多溝通，多交換意見，都是為了提供中央最即時全面的訊息，「桃園位於北台灣科技廊帶的中心，我們越積極，越能協助中央面對難關」，盼與中央一同面對挑戰。

桃園日前也成立「關稅衝擊聯合因應小組」，經發局今天赴桃園市工業會對談時，工業會也向中央反映3項建言，包括向美方爭取合理關稅、避免銀行抽銀根、紓困範圍需涵蓋供應鏈相關企業。

工業會表示，中央政府應與美方交涉爭取合理關稅，且應避免各國關稅差距，進而影響台灣企業出口競爭力；其次，面臨關稅壁壘，政府應給予企業更多金融支持，如貸款利率降低、利息補貼等，避免銀行雨天收傘的抽銀根行為，尤其近幾年投資成立的新創事業，更需要政府支持。

再者，桃園市有許多企業屬於供美商品供應鏈一環，這些企業皆受美國關稅影響營業，中央政府資源及補助應納入供應鏈相關企業，而非僅是針對出口終端產品。

經發局表示，除啟動實地訪視之外，市府也將同步以電話聯繫相關公協會，例如中小企業協會等，持續彙整業者反映的相關建議提供中央參考，一起面對關稅的衝擊。