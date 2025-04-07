因應美國關稅…學者指對台灣鯛輸美短期影響不大 建言加快談判腳步

美國對台灣課徵32%對等關稅，台灣鯛協會理事長郭建賢認為，對台灣鯛輸美短期影響不大，但仍要加快談判腳步，進口商確定稅率後，才會持續進貨。

台灣鯛協會理事長、嘉義大學水生生物科學系助理教授郭建賢表示，其實台灣鯛的競爭力沒有減少，因為主要對手國的稅都比台灣高，現在是因為進口商採觀望態度，在看政府會不會砍更低的稅率，如果談判時間愈久對台灣的產業才會有影響，畢竟魚不能一直放在倉庫面，放愈久養殖戶的壓力會愈大，拋售的壓力就會出現，擔心談判時間花太久，就有可能影響。

以長期來看台灣的競爭力沒有減少，對手國稅比台灣高、品項也沒有台灣多，並不怕對手國，擔心的是進口商遲滯交貨，造成台灣出口不順，不順就有可能讓價格往下跌，價格下跌，養殖戶放養意願降低，未來市場回復時，可能會出遇到沒有魚的困境。

建議政府加快談判腳步，將關稅確定下來，進口商確定稅率後，才會持續進貨。

嘉義縣政府表示，台灣對美國出口的大宗水產中，嘉義縣以台灣鯛（吳郭魚）為主，嘉義縣是國內第二大台灣鯛產地，占全台36%產量。去年全台台灣鯛輸美重量1萬3257公噸，出口值新台幣14億3750萬元。

縣府表示，目前台灣鯛協會及業者評估認為，以台灣鯛輸美的規模與競爭對手現階段的稅率，台灣鯛輸美應該不至於受到太大影響，現階段最重要的任務是穩定加工廠、貿易商與養殖戶的信心，縣府也與中央密切保持連繫，期儘快規畫協助業者的方案，幫助產業克服難關。

同時也持續輔導嘉義優鮮品牌、水產品國際驗證、科技漁業及創新節能設備等計畫，並聯合台灣鯛協會與加工業者強化產品品質與國內外行銷，健全台灣鯛產業體質，分散市場風險