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因應美關稅 屏縣府研議加碼補助中小企業及蝴蝶蘭外銷

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣政府外觀。圖／報系資料照
屏東縣政府外觀。圖／報系資料照

美國川普政府最新關稅政策，屏東縣以中小型企業及蝴蝶蘭外銷影響最大，縣長周春米緊急邀集縣府團隊研議方案，提出具體短期補貼與協助政策，近日將發布實施。周春米說，縣府提供相關行政協助、引進中央資源等，採專案方式從簡從速從寬辦理，盡量降低關稅對產業及民生衝擊。

屏東縣政府補助中小微企業方案，包括貸款額度250萬元以內，利息補貼加碼補助1碼（0.25%），為期6個月；研發轉型補助每案加碼上限250萬元；爭取海外訂單補助每案加碼上限250萬元。另補助外銷蝴蝶蘭業者每公斤10元，並針對蝴蝶蘭、冷凍鱸魚辦理國內外行銷，拓展市場通路。

屏東縣府指出，屏東製造業主要外銷產業為金屬製品製造業、電子零組件製造業、基本金屬製造業、食品製造業等，多數沒有位於經濟部管轄產業園區範圍，且為中小型企業。

農產品部分，蝴蝶蘭影響較大，全台蝴蝶蘭出口屏東蝴蝶蘭最多，占近五成。鱸魚有少部分。

縣府除積極主動訪視縣內外銷廠商、產銷班、工會和事業單位，關懷受衝擊勞工，聽取產業建言外，研擬相關補貼及協助政策，配合中央政策協助業者度過難關。

川普 關稅

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