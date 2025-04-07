川普高關稅衝擊 台南蘭花、台灣鯛業者：部分訂單已暫停

台南市政府今下午偕同蘭花、台灣鯛等產業業者，與農業部農糧署、漁業署及外貿協會針對美國政府關稅進行座談會，並傾聽業者心聲，其中，不少蘭花及台灣鯛業者紛紛反映，受關稅影響，已有部分美國訂單被迫暫停，希望中央能盡快完成對美關稅談判。

台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼表示，蘭花出口的利潤已幾乎被美國32%關稅吃掉，短期希望政府提供出口獎勵來減少衝擊，中長期希望擴展至日本、越南等其他國家市場，並鼓勵國內市場如公部門多購買本土蘭花。

台南市南瀛養殖生產協會理事長蔡阿玉指出，站在漁民立場，希望中央能盡快完成對美關稅談判，讓漁民可以安心養殖台灣鯛，雖然養殖端目前仍正常運作，單價也還有維持，不過貿易商的冷凍庫都已滿庫，且出口美國的訂單也都暫停，希望政府可以先鼓勵國內消費者多採購。

台灣鯛協會則提到，目前養殖業者都在觀望不敢訂魚苗，漁民可能轉作虱目魚或白蝦，倘若如此未來台灣鯛產業恐怕會面臨凋零情況。

此外，化妝品業者王高榮提到，以往外銷美國訂單量約達4個貨櫃，不過去年底傳出關稅恐要調漲後，美方客戶的訂單量就已預期先減少，去年12月下單僅1個貨櫃量，下周即將出貨，因此實際影響情況可能要到5月才會明朗化，不過32％對等關稅消息曝光後，初步有與美國客戶聯繫，目前大家仍是觀望評估中。

台南市副市長葉澤山表示，市長黃偉哲昨已指示動用第二預備金，協助受衝擊的農漁民及相關業者開拓市場，農業局目前也擬好國內外行銷計畫，今天送交農業部審查，會盡快為受衝擊的台灣鯛與蘭花產業爭取預算。