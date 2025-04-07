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朝野共商國是…柯建銘唱獨角戲40分鐘 還扯川普搞全球大罷免

美關稅大刀重挫台股 國安基金啟動？政府表態了

赴政院共商國是 國民黨團：卓揆應到立院清楚報告解方

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
行政院長卓榮泰今下午邀立院朝野黨團赴政院共商國是，歷經兩個多小時開會，外界也好奇各政黨究竟如何看待這次開會，國民黨團三長會後於場外接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
行政院長卓榮泰今下午邀立院朝野黨團赴政院共商國是，歷經兩個多小時開會，外界也好奇各政黨究竟如何看待這次開會，國民黨團三長會後於場外接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

行政院今邀請朝野黨團共商國是，國民黨立院黨團傅崐萁表示，美國對等關稅是國難級的問題，這恐怕並非短期問題，人民現在遇到苦難，國民黨團也第一時間協助，希望行政院長卓榮泰將衝擊及解決方案到立院報告清楚；另外，有關會中因「坐哪邊」有插曲，傅也說，最重要的是人民在政治人物的心理應該坐哪裡。

美國對等關稅政策引發各界憂心，行政院長卓榮泰今下午邀立院朝野黨團赴政院共商國是，歷經兩個多小時開會，外界也好奇各政黨究竟如何看待這次開會，國民黨團三長會後於場外接受媒體聯訪。

傅崐萁指出，美國祭出超級核彈級關稅政策，對台灣的重創幾乎是國難級的問題，看到今天股市整整下跌2000多點，是黑色星期一，中華民國史上最大單日跌幅與跌點，都在今天發生，這是對中華民國台灣2300萬人、各行各業都面對的超級空前撞擊。

傅崐萁憂心，要如何讓全民走過危機，能夠撥雲見日？今天現場聽到卓榮泰所提出的不只是勞工紓困，還有產業紓困，總共新台幣880億元的特別預算，本於解決國難、拯救2300萬名鄉親，國民黨團支持解決國家的困難及人民碰到的問題。

傅崐萁強調，國民黨團對卓榮泰所提相關事項展現最大誠意，願做最大協助跟幫忙，畢竟全國人民面對如此撞擊，像股市重挫是不是只有今天而已？這是短期問題還是長期大蕭條的開始？各行各業要何去何從？

傅崐萁表示，人民遭遇苦難，國民黨第一時間全力站出來協助，更希望不只是880億元，今年為全國人民把浮編、濫編的不必要預算節約下來1439億元，都希望能夠用來給所有產業及勞工紓困，可用這筆錢做基礎來協助所有受創產業。

傅崐萁提到，今也有提到要積極台美協商，國民黨團抱持支持也贊成的態度，希望政府盡快進行，接下來，希望卓榮泰把所有面對的衝擊及解決方案讓全國人民清楚了解，因為到現在為止，無論國貿署或關務署都莫衷一是，沒有正確答案，希望卓榮泰到立院報告清楚。

傅崐萁感嘆，國民黨團秉持為國為民、共赴國難的立場盼團結一心解決問題，今雖針對「到底誰要坐哪裡」有插曲，但最重要的是人民在政治人物的心理應該坐哪裡，如何解決人民困難才是大家要團結處理的問題；坐在哪裡不重要，人民放在哪裡才最重要。

傅崐萁呼籲，朝野各政黨要放下所有意識形態，大家一起為救國救民工作，趕快團結，所有能夠解決民困的方案盡快提出來，讓台灣能盡快走出陰霾。

行政院長卓榮泰今下午邀立院朝野黨團赴政院共商國是，歷經兩個多小時開會，外界也好奇各政黨究竟如何看待這次開會，國民黨團三長會後於場外接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
行政院長卓榮泰今下午邀立院朝野黨團赴政院共商國是，歷經兩個多小時開會，外界也好奇各政黨究竟如何看待這次開會，國民黨團三長會後於場外接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

川普 關稅

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