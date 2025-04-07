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朝野共商國是…柯建銘唱獨角戲40分鐘 還扯川普搞全球大罷免

美關稅大刀重挫台股 國安基金啟動？政府表態了

美關稅衝擊大 盧秀燕籲：立院朝野盡速通過880億協助方案

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
美國對等關稅衝擊，台中市長盧秀燕（右前中）今邀集台中市產業公協會代表進行企業座談。圖／台中市政府提供
美國對等關稅衝擊，台中市長盧秀燕（右前中）今邀集台中市產業公協會代表進行企業座談。圖／台中市政府提供

因應美國對等關稅衝擊，台中市長盧秀燕今邀集台中市產業公協會代表進行企業座談，同時宣布4大對策，並向中央提出2大訴求。包括一周內針對各產業公協會美方訂單情形完成調查、擴大對非美市場拓銷參展補助、勞工扶助方案、專案小組即時輔導。

盧同時呼籲，中央一年內不要抽緊銀根、立法院不分朝野盡速通過880億元協助方案等，全力協助企業減輕此波美國關稅衝擊。

這項會議由經發局邀請，包括台灣工具機公會理事長陳伯佳、台灣手工具公會理事長賴亮孜、台中工業會榮譽理事長林國全、台中精密科技園區廠協會理事長林守堂、台中工業區廠協會副理事長陳錫忠、台灣機械公會常務監事張市育及台灣工具機公會助理秘書長莊又穎等人都受邀出席。

盧秀燕說，美國對台灣課徵32%關稅，台中市以出口導向的製造業首當其衝，市府已整合經發局、財政局、法制局、研考會等，跨局處因應，協助企業掌握美國對等貿易關稅可能造成的影響，聆聽產業的需求。

陳伯佳呼籲政府維持資金流動，一年內避免抽銀根。林守堂建議，可成立專案小組即時協助企業對接中央資源降低衝擊，並輔導企業升級轉型。林國全認為，這一波關稅衝擊恐影響一般製造業約200萬名勞工就業，盼市府勞工局能提供員工輔導與協助。

陳錫忠說，希望政府提高投資抵減比例，同時提高設備汰舊換新補助額度。賴亮孜則盼政府擴大外銷市場，協助廠商拓銷國際。張仕育則說，以工具機為例，對美既有訂單及準備出口訂單因未來情勢不明，幾乎都先暫緩出貨，盼政府能全力協助。

經發局表示，已成立服務諮詢專線04-22289111分機31143，專人服務提供資訊，讓產業即時掌握及對接中央政府協助方案。

台中市經發局長張峯源（右）聽取業者意見。圖／台中市政府提供
台中市經發局長張峯源（右）聽取業者意見。圖／台中市政府提供

川普 關稅

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