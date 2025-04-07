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朝野共商國是…柯建銘唱獨角戲40分鐘 還扯川普搞全球大罷免

美關稅大刀重挫台股 國安基金啟動？政府表態了

美國課徵台灣32%關稅 高雄養殖吳郭魚、鱸魚受衝擊

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
高雄阿蓮區養殖戶葉吉田飼養的台灣鯛9成以上都外銷美國。圖／海洋局提供
高雄阿蓮區養殖戶葉吉田飼養的台灣鯛9成以上都外銷美國。圖／海洋局提供

美國對台灣課徵32%關稅，行政院公布台灣輸美水產品主要出口品項是吳郭魚、鬼頭刀及鱸魚。高市海洋局說，與高雄有關的是吳郭魚及鱸魚，去年兩者合計輸美出口總值約9600萬元；另根據農業部資訊，目前並未將魷魚列入輸美影響部分。

海洋局表示，據關務署2024年出口統計資料，高雄養殖水產品以吳郭魚（台灣鯛）做成魚排出口美國為大宗，高雄的吳郭魚輸美國出口量約541公噸，出口總值為新台幣約4900萬元，佔全國總外銷量4%。鱸魚輸美國出口量約252公噸，出口總值為新台幣約4700萬元，占全國總外銷量21%。

海洋局說，高雄鱸魚主要產地在彌陀區、永安區、路竹區；吳郭魚主要在湖內區、彌陀區。另外，高雄總養殖面積3400多公頃，其中為了提高水產品品質衛生及產業秩序，特別劃設5處養殖漁業生產區，1個魚塭集中區，合計1861多公頃。

高雄阿蓮區的吳郭魚養殖戶葉吉田表示，他的養殖場1年約生產20萬台斤的吳郭魚，9成以上都經由加工廠做成魚排外銷美國，台灣吳郭魚的外銷競爭對手主要在東南亞，包括越南、泰國，這次美國台灣課徵的關稅32%，比越南46％、泰國36%來得少，「我們跟東南亞比較起來，衝擊比較小，還算有贏面」，但仍需長期觀察。

海洋局表示，台灣水產品是否課徵關稅以及各品項的關稅稅率額度，仍有待積極協商結果確認，不過行政院已指示農業部因應政策，將編列180億提出3面向6大措施，來協助具有輸美外銷實績或其外銷供應鍵關聯產品的農漁經營者，包括農業貸款利率加碼補貼、強化外銷冷鏈體系、加速產業加值轉型、取得國內外標章或認驗證、擴大國內行銷活動等。

川普 關稅

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