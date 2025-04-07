黃國昌 : 卓揆坦言簡報過於簡略 願赴國會專案報告

美國總統川普宣布對台課徵32%關稅，行政院長卓榮泰今天邀請朝野黨團代表共同會商。民眾黨立院黨團總召黃國昌轉述，卓榮泰坦言簡報內容過於簡略，並且承諾到立法院進行專案報告，同時提供相關衝擊影響評估，也希望本周內就能盡速履行承諾。

行政院下午2時邀請朝野黨團共商國是，與會成員包括卓榮泰、副院長鄭麗君、民進黨團總召柯建銘、國民黨團總召傅崐萁及黃國昌等人。

黃國昌會後受訪表示，民眾黨團本著最大的誠意跟善意，前來行政院聽取政府部門的報告，對於接下來要採取的措施、需要立法部門什麼協助，民眾黨團一定會把國家利益放在最重要的位置。

黃國昌指出，卓榮泰在會中非常有雅量，直接承認簡報內容過於簡略，針對政府預估的產業影響衝擊，民眾黨團希望聽到政府部門的回答，而行政院也坦言有所缺漏不足之處，並且願意到立法院進行專案報告，「希望行政院能夠盡速履行承諾，負責任地說明衝擊影響評估。」