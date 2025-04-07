新北工業會理事長憂關稅衝擊巨大 侯友宜：整體國力的壓力測試

針對美國川普政府上任後宣布大幅調高關稅，對台灣出口造成連帶衝擊，新北市長侯友宜今下午在市府召開產業諮詢委員會，邀集業界代表、產業專家討論對策，強調中央與地方必須合力協助產業度過難關，「這不只是經濟挑戰，更是整體國力的壓力測試。」

侯友宜表示，美國此波關稅政策來勢洶洶，將直接衝擊新北數千家以代工為主的企業，特別是電子、金屬、傳產等產業。他指出，新北市是全台製造重鎮，約五分之一工廠設於此，此次衝擊不僅影響產值，更可能波及就業、家庭與社會穩定。

侯坦言，第一時間已與多位業者討論，許多廠商考慮降低對美出口，轉向其他市場，但轉單也將面臨全球價格競爭與技術門檻，此外國內長期缺工、人才不足等問題仍未解決，「這些都是我們必須同步面對的挑戰。」

他指出，市府第一時間成立「關稅因應專案輔導團」與其他跨局處小組，設置產業窗口協助諮詢與對接中央，同時加強中小企業貸款利息補貼，提供「信保貸款利息補貼」，穩定資金動能，並加碼參展補助與邀請低關稅國家買主來台，還有開辦市場分析與法規課程強化中小企業應變力。今年3月27日由副市長陳純敬率團前往波蘭、土耳其、荷蘭進行交流，經發局長盛筱蓉目前也在歐洲拓展市場，「但光靠這些還不夠，最重要的是產官攜手，不能各自為政，也不能再內耗。」

此外，市府也盤點近年拓展海外市場的成效，作為產業布局多元市場的重要基礎。經發局指出，自102年起推動「國際採購商洽會」，累計邀請678家國際買主來台、辦理8025場洽談，創造近970億元商機；104年至113年間推動的參展補助計畫，已協助逾2400家廠商、核定補助7200萬元，帶動超過272億元產值。出口拓銷方面，市府協助305家企業前進19國，辦理超過7660場媒合會，創造逾100億元的出口成果。侯友宜強調，這些數字不僅是新北產業實力的展現，也說明市府會持續與企業站在一起，將短期衝擊轉化為長遠轉機，攜手打造新北製造的全球競爭力。

新北工業會理事長陳正剛表示，此波川普政府關稅調升，是以貿易順差為基礎向各國課徵，對台灣多數仰賴出口的產業來說「衝擊巨大」。他指出，新北市4千多家廠商涵蓋電子、電機、金屬、傳產、印刷等產業，出口美國占整體比重近2成，對GDP的直接影響可達12%。