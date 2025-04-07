提三主張籲開國是會議 朱立倫：將攜完整產業對策進場

關稅戰來襲，國民黨主席朱立倫今天表示，這場前所未有的危機，國民黨提出幾項具體作為與主張，包括談判要有底線與時程；使用部分超徵稅收支撐產業轉型，加上原刪減預算的額度兩者合計至少應編列2000億元，精準協助中小企業、弱勢產業；召集縣市首長，全面盤點地方衝擊；並展開產業對話，匯聚基層聲音。

朱立倫指出，面對川普政府針對台灣加徵高額關稅，不只是經濟打擊，更是國家層級的災難。股市創下史上最大崩跌，代表的不僅是市場失序，更是人民對政策信心的崩潰。國民黨一向以民為本，理性務實，重視民生、關注產業。

朱立倫說指出，日本前首相石破茂直言這如同國難；新加坡總理黃循財也指，這是全球秩序重組的開端。國民黨很遺憾看到，賴清德政府面對世界級的災難的回應竟然是政治的宣傳跟口號開始，竟稱從「零關稅」開始談起。

朱立倫說，他已指示黨團三長今下午出席協商，要求執政黨設定明確談判時程、目標與方向。若能如新加坡般爭取至最多10%稅率，再多台灣的產業將難以承受。其次，他們主張全力支持弱勢中小企業，國民黨將以立法院刪除的非急迫、不必要的預算1400多億為基礎來支撐產業轉型與出口應變，避免補貼失焦、浪費資源。使用部分超徵稅收支撐產業轉型，加上原刪減預算的額度兩者合計至少應編列2000億元，精準協助中小企業、弱勢產業。

朱立倫表示，國民黨周四晚間將召集全體黨籍縣市長於智庫舉行會議，針對各地面臨的實際需求進行盤點與交流。地方政府最了解在地經濟命脈，將整合地方智慧，團結力量，形成全國產業因應藍圖。未來國民黨將與工商團體、產業協會進行一系列對話，聆聽中小企業與基層勞工最迫切的困境。

「我們不搞空喊、不做表演，我們要做的是：解決問題，讓人民有感。」朱立倫表示，這場衝擊不只是帳面上的數字，而是每一位出口廠商的訂單、每一位勞工的飯碗、每一個家庭的安穩。國民黨將用最專業、最理性的方式，全力守住台灣經濟的底線。

朱立倫表示，面對全球震盪產業衝擊，國民黨團結一心、共赴國難、守住經濟防線、守住人民信心，方能度過難關。他也再次呼籲賴清德總統應廣納建言，若願意召開國是會議，國民黨將攜完整產業對策進場，為人民找出路。