政府擬擴大採購美國農產品 柯志恩疾呼「別犧牲農民」
高雄稻米種植面積超過5千公頃，立委柯志恩參加大寮區農民節活動後有感而發，她表示，政府未來可能擴大對美採購以降低貿易逆差，其中包括對美農產品的大量採購計畫，雖然尚未確定美國稻米是否納入清單，但希望政府千萬不要為了討好川普總統，犧牲台灣農民權益，改變採購美國稻米的現行規範。
柯志恩指出，高雄外銷美國的農產品，番石榴占0.8％，鳳梨約占0.01％，水產品則以吳郭魚（台灣鯛）做成魚排出為大宗。若政府對美談判，美方要求我國降低對美農產品稅率，或是要求我方採購更多美國農產品，恐怕會更進一步衝擊國內農產品市場。
柯志恩進一步說，美國貿易代表署曾向川普總統及國會提交《2025年對外貿易障礙評估報告》，點名台灣對美豬、美牛、馬鈴薯、稻米、基改食品等限制為「不必要的貿易障礙」，要求台灣調整政策，甚至直接要求，取消學童營養午餐不得使用基改食物的禁令。
此外，單以稻米為例，若我國從目前依照WTO規定，足額進口美國稻米，改變成降低美國稻米關稅或擴大配額，恐怕會影響國內稻米產業及農民生計，但賴清德總統，在昨日公布的對等關稅5策略因應明白揭示，將擴大對美採購以降低貿易逆差，其中就包括對美農產品的大量採購計畫。
柯強調，賴政府目前沒有公布會擴大採購何種農產品，不確定美國稻米是否會在政府大量採購的清單之列，但她希望政府千萬不要為了討好川普總統，犧牲農民權益，改變目前採購美國稻米的現行規範。
柯志恩也建議，政府在談判同時也要尋找美國以外的其他替代市場，如瞄準經濟部對東南亞、印度、中東等地區或國家的拓銷計畫，或是評估企業是否可利用「美墨加協定 (USMCA) 」的產地規則，進行最低限度的投資、包裝或加工以避稅，另外也可深化與歐盟的談判合作，降低依賴美中市場。
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