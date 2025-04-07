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朝野共商國是…柯建銘唱獨角戲40分鐘 還扯川普搞全球大罷免

美關稅大刀重挫台股 國安基金啟動？政府表態了

政府擬擴大採購美國農產品 柯志恩疾呼「別犧牲農民」

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
立委柯志恩今天參加農民節慶祝大會，對於政府未來可能擴大對美採購農產品降低貿易逆差，希望政府不要為了討好川普犧牲農民權益。圖／取自立委柯志恩臉書
立委柯志恩今天參加農民節慶祝大會，對於政府未來可能擴大對美採購農產品降低貿易逆差，希望政府不要為了討好川普犧牲農民權益。圖／取自立委柯志恩臉書

高雄稻米種植面積超過5千公頃，立委柯志恩參加大寮區農民節活動後有感而發，她表示，政府未來可能擴大對美採購以降低貿易逆差，其中包括對美農產品的大量採購計畫，雖然尚未確定美國稻米是否納入清單，但希望政府千萬不要為了討好川普總統，犧牲台灣農民權益，改變採購美國稻米的現行規範。

柯志恩指出，高雄外銷美國的農產品，番石榴占0.8％，鳳梨約占0.01％，水產品則以吳郭魚（台灣鯛）做成魚排出為大宗。若政府對美談判，美方要求我國降低對美農產品稅率，或是要求我方採購更多美國農產品，恐怕會更進一步衝擊國內農產品市場。

柯志恩進一步說，美國貿易代表署曾向川普總統及國會提交《2025年對外貿易障礙評估報告》，點名台灣對美豬、美牛、馬鈴薯、稻米、基改食品等限制為「不必要的貿易障礙」，要求台灣調整政策，甚至直接要求，取消學童營養午餐不得使用基改食物的禁令。

此外，單以稻米為例，若我國從目前依照WTO規定，足額進口美國稻米，改變成降低美國稻米關稅或擴大配額，恐怕會影響國內稻米產業及農民生計，但賴清德總統，在昨日公布的對等關稅5策略因應明白揭示，將擴大對美採購以降低貿易逆差，其中就包括對美農產品的大量採購計畫。

柯強調，賴政府目前沒有公布會擴大採購何種農產品，不確定美國稻米是否會在政府大量採購的清單之列，但她希望政府千萬不要為了討好川普總統，犧牲農民權益，改變目前採購美國稻米的現行規範。

柯志恩也建議，政府在談判同時也要尋找美國以外的其他替代市場，如瞄準經濟部對東南亞、印度、中東等地區或國家的拓銷計畫，或是評估企業是否可利用「美墨加協定 (USMCA) 」的產地規則，進行最低限度的投資、包裝或加工以避稅，另外也可深化與歐盟的談判合作，降低依賴美中市場。

稻米是國人的主食，2002年台灣加入世界貿易組織 (WTO)已經經歷一次陣痛，立委柯志恩希望政府不要為討好川普而改變目前採購美國稻米的現行規範。記者徐白櫻／攝影
稻米是國人的主食，2002年台灣加入世界貿易組織 (WTO)已經經歷一次陣痛，立委柯志恩希望政府不要為討好川普而改變目前採購美國稻米的現行規範。記者徐白櫻／攝影

川普 關稅

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