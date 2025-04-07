川普高關稅...廠商慘遭棄單 盧秀燕拋6大方案因應

川普的高關稅大刀，清明連假期間已有廠商受波及。台中市長盧秀燕今宣布6大對策，包括中市府一周內針對各產業的美方訂單情形完成調查、擬定勞工扶助方案，並提高對非美市場拓銷參展補助，也呼籲中央一年內不要抽緊銀根、立法院不分朝野盡速通過880億元協助方案，並呼籲中央針對美國以外市場的關稅進行檢討，加強經貿往來。

台中市長盧秀燕今上午邀集台中市產業公協會代表進行企業座談，掌握業者受衝擊情形，下午則與歐洲經貿辦事處谷力哲處長會面，討論分散市場與加強經貿合作，協助業者度過困難。

盧秀燕表示，美國宣布對台灣課徵32%關稅，影響機械工業、工具機、手工具、自行車等產業，台中市是工具機產業重鎮，影響甚大，因此美國宣布調高關稅以後，很多廠商很焦慮，有的廠商反映已生產好的東西，美方買家要求暫時不出貨，或是暫停生產，也有美方買家請廠商幫忙負擔關稅，甚至是棄單。

針對美國高關稅來襲，盧秀燕提出六大方案，第一，由經發局一周內調查台中各產業的美方訂單受影響態樣與規模，掌握資訊才可對症下藥；第二，很多中小企業如遇棄單或斷單，資金可能周轉不靈，導致倒閉，因此鼓勵廠商擴大對非美市場拓銷參展，市府也擬定相關措施提高補助，增加機會。第三，廠商縮小規模，民眾就業勢必受影響，可能出現無薪假，甚至員工遭資遣倒閉，因此市府將展開勞工扶助方案處理。