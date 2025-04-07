快訊

朝野共商國是…柯建銘唱獨角戲40分鐘 還扯川普搞全球大罷免

美關稅大刀重挫台股 國安基金啟動？政府表態了

川普高關稅...廠商慘遭棄單 盧秀燕拋6大方案因應

聯合報／ 記者余采瀅陳秋雲／台中即時報導
因應美國調高關稅，台中市長盧秀燕今下午與歐洲經貿辦事處谷力哲處長會面，討論分散市場與加強經貿合作。圖／台中市府提供
因應美國調高關稅，台中市長盧秀燕今下午與歐洲經貿辦事處谷力哲處長會面，討論分散市場與加強經貿合作。圖／台中市府提供

川普的高關稅大刀，清明連假期間已有廠商受波及。台中市長盧秀燕今宣布6大對策，包括中市府一周內針對各產業的美方訂單情形完成調查、擬定勞工扶助方案，並提高對非美市場拓銷參展補助，也呼籲中央一年內不要抽緊銀根、立法院不分朝野盡速通過880億元協助方案，並呼籲中央針對美國以外市場的關稅進行檢討，加強經貿往來。

台中市長盧秀燕今上午邀集台中市產業公協會代表進行企業座談，掌握業者受衝擊情形，下午則與歐洲經貿辦事處谷力哲處長會面，討論分散市場與加強經貿合作，協助業者度過困難。

盧秀燕表示，美國宣布對台灣課徵32%關稅，影響機械工業、工具機、手工具、自行車等產業，台中市是工具機產業重鎮，影響甚大，因此美國宣布調高關稅以後，很多廠商很焦慮，有的廠商反映已生產好的東西，美方買家要求暫時不出貨，或是暫停生產，也有美方買家請廠商幫忙負擔關稅，甚至是棄單。

針對美國高關稅來襲，盧秀燕提出六大方案，第一，由經發局一周內調查台中各產業的美方訂單受影響態樣與規模，掌握資訊才可對症下藥；第二，很多中小企業如遇棄單或斷單，資金可能周轉不靈，導致倒閉，因此鼓勵廠商擴大對非美市場拓銷參展，市府也擬定相關措施提高補助，增加機會。第三，廠商縮小規模，民眾就業勢必受影響，可能出現無薪假，甚至員工遭資遣倒閉，因此市府將展開勞工扶助方案處理。

盧秀燕也呼籲，中央一年內不要抽緊銀根，否則會雪上加霜；賴清德總統與行政院長卓榮泰提出880億元協助方案，呼籲立法院不分朝野盡速通過。另要擴大非美市場，加強經貿往來，呼籲中央要針對美國以外市場的關稅與障礙進行檢討，協助企業減輕這波美國關稅衝擊。

因應川普的高關稅大刀，台中市長盧秀燕今宣布6大對策。記者陳秋雲／攝影
因應川普的高關稅大刀，台中市長盧秀燕今宣布6大對策。記者陳秋雲／攝影

川普 盧秀燕 關稅

延伸閱讀

范斯規劃訪問羅馬…在此之前義總理先赴美會川普 目標零關稅或減至10%

盧秀燕擔任中信兄弟開球嘉賓 加碼送日本紀念球

下周與侯友宜合體談黨主席選舉？ 盧秀燕說話了

為挺在地動漫文化 盧秀燕再扮漫角Cosplay引熱議

相關新聞

批賴總統談判錯誤、無底線 朱立倫10日晚邀藍縣市首長開會

美國總統川普提對等關稅，將對台灣課稅32%，衝擊台灣出口製造產業。行政院長卓榮泰日前宣布將補貼880億，國民黨主席朱立倫...

川普高關稅...廠商慘遭棄單 盧秀燕拋6大方案因應

川普的高關稅大刀，清明連假期間已有廠商受波及。台中市長盧秀燕今宣布6大對策，包括中市府一周內針對各產業的美方訂單情形完成...

蔣萬安赴內科產業吐心聲：不要對立、人民最大、快救經濟

因應川普高關稅大刀，北市長蔣萬安今赴內科聽取產業心聲。內科協會理事長周志宏表示，很多內科企業夥伴都表達說，其實大罷免根本...

率隊談對美關稅？ 蔡辦：蔡英文對執政團隊很有信心

應對美國關稅新制，賴清德總統指派行政院副院長鄭麗君領軍，對美從零關稅開始談起，面對民進黨立委點名應由有國際談判經歷的前總...

川普關稅衝擊學名藥百億市場 專家提解方「向南發展」

美國總統川普的對等關稅政策，讓全球經濟動盪、股市大跌，接下來恐對藥品產業加課關稅，國內藥界憂心出現藥價上漲、缺藥潮。台灣...

川普高關稅衝擊 台南蘭花、台灣鯛業者：部分訂單已暫停

台南市政府今下午偕同蘭花、台灣鯛等產業業者，與農業部農糧署、漁業署及外貿協會針對美國政府關稅進行座談會，並傾聽業者心聲，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。