批賴總統談判錯誤、無底線 朱立倫10日晚邀藍縣市首長開會

美國總統川普提對等關稅，將對台灣課稅32%，衝擊台灣出口製造產業。行政院長卓榮泰日前宣布將補貼880億，國民黨主席朱立倫認為補助杯水車薪，應至少需2000億。朱也預告，周四晚上將邀請各縣市首長至國民黨智庫開會，盼國難當頭時刻中央地方合作。

朱立倫今出席還稅於民中和場，朱受訪強調現在是國難當頭，今下午立法院黨團幹部共同參與協商，要求盡快完成，希望保持在關稅10%，否則很多中小企業、代工業者無法承受；此外，現在補助輔導產業880億是杯水車薪，離目標差距太遠，至少要把2025總預算刪除1400多億，超徵5300多億也可以拿出部分，至少總金額在2000億以上，中小企業才會有感。

而各地方政府提出輔導關懷，朱立倫說，各縣長都在辦產業座談，包括稅務、產業碰到的問題，希望一併提出解決方案，周四晚上將邀請各縣市長在國民黨智庫研商，盼國難當頭的時候，中央地方一起努力。

媒體追問，是否要呼籲停止大罷免？朱立倫說，台灣國難當頭，今天股市第一天已經是這樣的結果，且不只股市，整個經濟、出口產業都會受到衝擊，朝野應該發揮智慧，「希望賴總統發揮最高智慧、以民為念」，大家共同坐下來解決問題。

朱立倫提及，民進黨政府談判毫無底線，過去已犯很多錯誤，包括台積電投資1000億美金，研發中心都去美國，加碼採購武器、天然氣、美國農工業產品，但關稅32%怎麼去反制、談判，賴總統說不予任何對抗，只用正面的方式，只採購、投資美國，難道要採購到貿易赤字嗎？