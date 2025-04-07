批賴總統談判錯誤、無底線 朱立倫10日晚邀藍縣市首長開會
美國總統川普提對等關稅，將對台灣課稅32%，衝擊台灣出口製造產業。行政院長卓榮泰日前宣布將補貼880億，國民黨主席朱立倫認為補助杯水車薪，應至少需2000億。朱也預告，周四晚上將邀請各縣市首長至國民黨智庫開會，盼國難當頭時刻中央地方合作。
朱立倫今出席還稅於民中和場，朱受訪強調現在是國難當頭，今下午立法院黨團幹部共同參與協商，要求盡快完成，希望保持在關稅10%，否則很多中小企業、代工業者無法承受；此外，現在補助輔導產業880億是杯水車薪，離目標差距太遠，至少要把2025總預算刪除1400多億，超徵5300多億也可以拿出部分，至少總金額在2000億以上，中小企業才會有感。
而各地方政府提出輔導關懷，朱立倫說，各縣長都在辦產業座談，包括稅務、產業碰到的問題，希望一併提出解決方案，周四晚上將邀請各縣市長在國民黨智庫研商，盼國難當頭的時候，中央地方一起努力。
媒體追問，是否要呼籲停止大罷免？朱立倫說，台灣國難當頭，今天股市第一天已經是這樣的結果，且不只股市，整個經濟、出口產業都會受到衝擊，朝野應該發揮智慧，「希望賴總統發揮最高智慧、以民為念」，大家共同坐下來解決問題。
朱立倫提及，民進黨政府談判毫無底線，過去已犯很多錯誤，包括台積電投資1000億美金，研發中心都去美國，加碼採購武器、天然氣、美國農工業產品，但關稅32%怎麼去反制、談判，賴總統說不予任何對抗，只用正面的方式，只採購、投資美國，難道要採購到貿易赤字嗎？
朱痛批，整體談判策略失策，大家應團結起來集思廣益，與很多專業談判高手一起努力。至於民進黨立委何欣純建議由前總統蔡英文擔任特使團團長赴美談判，朱認為任何對台灣有利的事都支持，但前提要有戰略、有底線，而不是一味討好。
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