川普關稅衝擊學名藥百億市場 專家提解方「向南發展」
美國總統川普的對等關稅政策，讓全球經濟動盪、股市大跌，接下來恐對藥品產業加課關稅，國內藥界憂心出現藥價上漲、缺藥潮。台灣醫藥品法規學會理事長、前衛生署食藥局（現為衛福部食藥署）局長康照洲表示，目前從美國進口台灣藥品為零關稅，近來應還不會受到影響，但外界認為美國物價、人工上漲已是必然趨勢，將帶動製藥成本提升、藥價上漲；另每年外銷至美國約百億元學名藥，恐也會受到衝擊。
康照洲說，因應未來美製藥品價格變貴，期盼政府盡速盤點，哪些藥品是一定要從美國進口，並擬定因應對策，像是新藥、癌症用藥等，台灣應可以取捨，不是說不向美國買就買不到藥，或許可從法國等歐洲國家或跨國大藥廠進口，但未來隨著藥價調漲，衛福部健保署、食藥署應加以因應。而目前評估應不會缺藥，「但全世界大亂，誰也說不上來」。
至於，國內學名藥是否也會受到影響？康照洲指出，國內學名藥生產市場不大，但每年外銷至美國的學名約達百億元，「未來是否會失去競爭，目前還不太清楚」，而美國總統川普現在提出的關稅都是「一刀砍」，沒有分類別，未來談判時，由於國內進口美國藥品是零關稅，如果未來輸美藥品被課徵關稅，是否也要採取高關稅，這是可以談的。
康照洲搓，未來台灣的藥品代工可能受影響，除非像台灣最大的藥品代工（CDMO）出口商保瑞藥業在美國有廠；但像是永信、東洋等多少都有外銷，就得思考是否與當地廠商合作製造，政府也應鼓勵廠商往東南亞或歐洲外銷，轉移市場。
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