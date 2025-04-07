蔣萬安赴內科產業吐心聲：不要對立、人民最大、快救經濟

因應川普高關稅大刀，北市長蔣萬安今赴內科聽取產業心聲。內科協會理事長周志宏表示，很多內科企業夥伴都表達說，其實大罷免根本就不需要；還有經營歇腳亭等品牌的聯發國際餐飲董座鄭凱隆也呼籲「現在不要對立，人民最大，趕快救經濟」

鄭凱隆一度在會中有表達，自己有四、五個貨櫃還在海上，問政府誰能告訴他怎麼辦，不過事後確認因已出口，赴美到港不會被收32%關稅，他也希望政府的代表團已經到美國談判，可以為台灣的食品產業講講話。

內科發展協會理事長周志宏表示，因應這次的關稅大戰，全世界都在為此傷透腦筋，尤其台灣股市今天幾乎跳水式跌停，對台灣有很大衝擊，內科協會成員最憂心的是恐受到關稅衝擊，他也呼籲「大家停止內鬥，台灣要共同團結起來，共同一起將內部市場、民生先顧好」，也請政府、中央單位能重啟對美關稅談判，希望爭取到最好的優惠。

「現在不要對立，人民最大，趕快救經濟」，鄭凱隆說出現在產業界心聲，尤其放連假這幾天他的心情也宛如洗三溫暖，鄭受訪提到，因近期有四、五貨櫃的原物料設備正海運往美國，連假川普宣布對等關稅時，他就一直在看情況，今天早上第一天上班股市雪崩式的跌停板，目前知道還在海上的貨櫃不會被收32%關稅，也嘆了一口氣，表示不知是運氣好、還是有提前準備？因這些貨櫃原物料設備本來是為了服務美國160家店，所以要建置倉庫。

鄭說，他希望政府代表團現在已經到美國，也可以替台灣的食品業講話，他對政府有信心，「談判團到(美國)了，只要努力談，川普就是生意人，我對政府有信心」，對於會不會擔心未來在美國經營餐飲成本變高？鄭表示，那就得漲價了，不過漲價就是漲幾毛錢，這都還好，他沒有這麼悲觀。

今天蔣萬安與企業的因應座談會，也有企業憂心「停滯性通膨」，企業憂心重點不只是台灣被課32%關稅，而是跟日韓的區域競爭力，會不會更弱後？尤其美國希望製造業到美國，政府也要開始幫忙談優惠利率、低門檻融資、優惠稅賦等。

至於這次高關稅受創最嚴重的高科技產業，內科發展協會理事長周志宏本身就是台達電永續長，他提到，這次政府希望跟美國重新談判，他認為政府也要有一些籌碼，美國希望製造業去美國投資，這個部分台灣的投審會，要能扮演一定的角色。