影／新北工業會理事長陳正剛：關稅直接衝擊新北4千多家廠商

新北市長侯友宜，下午主持「新北市產業發展諮詢委員會，也是今年首次的諮詢委員會會議，討論美國關稅政策影響新北企業的影響。侯友宜致詞時表示，全國有五分之一的工廠在新北市，是全國製造業的重鎮，美國關稅政策的貿易衝擊相當大，邀集大家凝聚共識。侯友宜說，業界指此衝擊是有史以來最大的挑戰，期待政府積極和美國協商降低衝擊。

侯友宜表示，如何加碼開發多元市場，市府也會提供相關的補助，也有相應貸款利息的支持國際的參展相關事宜，好與國際競爭；並指台灣最需要的是信心問題，要安心、放心。要共識不要內訌，勇於和外界溝通，政府、民間及產業界團結面對挑戰，一同共度難關。

新北市工業會理事長陳正剛會前受訪時表示，川普是以貿易逆差來計算各國的關稅，對國內的所有產業是一個很大的衝擊。陳正剛指，新北市有4千多家廠商，包括電子、電機，傳產的印刷紙類等。直接衝擊佔台灣整體GDP的出口佔60 ％，美國佔第二大佔近20%。其中有很大的比例是代工，透過中國大陸及東協幾個生產國，加工之後銷往歐美。