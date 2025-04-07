率隊談對美關稅？ 蔡辦：蔡英文對執政團隊很有信心

應對美國關稅新制，賴清德總統指派行政院副院長鄭麗君領軍，對美從零關稅開始談起，面對民進黨立委點名應由有國際談判經歷的前總統蔡英文率隊主責，蔡英文辦公室表示，不予評論，蔡英文透過辦公室指出，對執政團隊很有信心。

民進黨立委陳素月與何欣純在記者會表示，期盼政府最快速度協助傳產與中小企業因應衝擊，其中有關關稅談判，應該讓專業有經驗的人擔任對美特使團團長，蔡英文或副總統蕭美琴分別有國際談判與對美溝通的豐富資歷。

在去年川普當選美國總統後，賴總統指示鄭麗君組成台美經貿工作小組，關注進度並研議對策；賴總統昨天（6日）表示，談判關稅可以從比照美加墨自貿協定，從台美雙方「零關稅」開始談起。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，尊重個別立委意見，若有更好的人選和建議，都會搜集意見交行政團隊研判。