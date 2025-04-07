傅崐萁稱藍砍千億預算可做關稅救命金 綠諷：相互矛盾
美國總統川普對台揮出關稅重拳，國民黨立法院黨團總召傅崐萁呼籲賴清德總統舉行「國是會議」，並提及先前國民黨刪了政府1439億元總預算，可做為首波因應關稅戰的救命資源。民進黨發言人吳崢批評，國民黨一直主張要砍預算、削弱中央政府能力，現在卻說要拿來當救命金，兩種說法根本相互矛盾。
吳崢指出，國民黨砍掉經濟部協助中小型企業轉型、升級的經費，如今卻說要拿這筆預算來對應經濟衝擊；國科會的旅費、各部會加強社會溝通的業務宣傳費、農業部協助農民應對衝擊的經費也被濫砍，完全是在扯政府後腿，替台灣添亂。
他指出，面對這次衝擊，政府早已盤點相關影響，對不同情境模擬推估，更在川普宣布後的100小時內提出相關因應措施，會見產業代表商討對策，賴總統也公開談話發表5大對策，而在野黨無視一切努力，反見獵心喜唱衰台灣，籲在野黨勿有不理性杯葛，讓國家穩健前行度過難關。
今天下午行政院長卓榮泰，邀請朝野黨團對美國關稅政策議題會商。吳崢呼籲，藍白應以當前局勢為重，不要再做沒意義的政治鬥爭，否則將被人民淘汰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言