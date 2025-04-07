傅崐萁稱藍砍千億預算可做關稅救命金 綠諷：相互矛盾

美國總統川普對台揮出關稅重拳，國民黨立法院黨團總召傅崐萁呼籲賴清德總統舉行「國是會議」，並提及先前國民黨刪了政府1439億元總預算，可做為首波因應關稅戰的救命資源。民進黨發言人吳崢批評，國民黨一直主張要砍預算、削弱中央政府能力，現在卻說要拿來當救命金，兩種說法根本相互矛盾。

吳崢指出，國民黨砍掉經濟部協助中小型企業轉型、升級的經費，如今卻說要拿這筆預算來對應經濟衝擊；國科會的旅費、各部會加強社會溝通的業務宣傳費、農業部協助農民應對衝擊的經費也被濫砍，完全是在扯政府後腿，替台灣添亂。

他指出，面對這次衝擊，政府早已盤點相關影響，對不同情境模擬推估，更在川普宣布後的100小時內提出相關因應措施，會見產業代表商討對策，賴總統也公開談話發表5大對策，而在野黨無視一切努力，反見獵心喜唱衰台灣，籲在野黨勿有不理性杯葛，讓國家穩健前行度過難關。

今天下午行政院長卓榮泰，邀請朝野黨團對美國關稅政策議題會商。吳崢呼籲，藍白應以當前局勢為重，不要再做沒意義的政治鬥爭，否則將被人民淘汰。