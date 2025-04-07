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關稅大刀 蔣萬安曝這些產業衝擊最大約2800家占總體5%

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今下午到內科拜會企業。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今下午到內科拜會企業。記者林麗玉／攝影

川普對台祭32%關稅大刀，北市長蔣萬安今下午到內科拜會企業，蔣說，目前評估受創最嚴重的是資通訊產業、機器零組件、汽車零組件、電子零件、運動器材設備、自行車等約2800家、9200億元，占北市總體營業額約5%。

蔣萬安今天下午聽取企業心聲，第一站到內科發展協會，企業界出席踴躍，蔣萬安會前受訪表示，他下午即刻到內科發展協會，等一下會到台北市進出口商業同業公會及台北市商業會親自拜訪，就是要聽產業心聲。

蔣說，這次美國高關稅對於台北市產業，特別中小企業、尤其民眾造成嚴峻衝擊，尤其內科是台北市關鍵技術研發的重鎮，也仰賴大量出口，剛剛幾位產業代表也反映，接下來希望政府協助事項，包括租稅、利息補貼，還款延期延長等。

他說，企業希望政府加大力道協助數位永續轉型，這些都會主要聆聽，也願意將第一線產業遇到的各項衝擊問題，彙整起來，反映給中央，立委李彥秀在立院也會協助，「國難當前，我們沒有內耗空間，全國就是團結以對」。

媒體問及目前北市企業遇到的停單撤單狀況有多嚴重？蔣說，他今天就是特別來聆聽，目前評估受創比較嚴重的就是資通訊產業、機器零組件、汽車零組件、墊子零件、台北市商業會也反映運動器材設備、自行車等，這些確實衝擊嚴重的產業，會加大力道加速相關輔導協助，提到被客戶暫停訂單等，後續都會有連鎖效應，包括輪休無薪假等，當然這絕對都不是我們想看到的，但必須做最壞打算，提早來因應。

蔣提到，目前受衝擊產業2800家，約9200億元，占台北市總營業額約5%，最重要今天聆聽包括內科產業，進出口公會等，實際第一線受到的衝擊影響有多少，這是傾聽最主要的目的。

北市長蔣萬安今下午到內科拜會企業。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今下午到內科拜會企業。記者林麗玉／攝影

川普 關稅

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