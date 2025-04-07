影／美對台祭重稅 南市國民黨團痛批：綠營還在搞大罷免

美對台祭出32％關稅，恐重創台南蝴蝶蘭、吳郭魚等多項產業，台南市議會國民黨團今由書記長林燕祝率黨內青年軍，以「美國高關稅、台灣高官睡、騙你安心睡」開記者會，痛批國難當頭，市長黃偉哲連假期間仍在地方宣講罷免，沉迷政治鬥爭，「令人痛心！」。

市議員蔡宗豪表示，美國對台灣祭出32%重稅，恐重創台灣產業出口動能，本應是中央與地方團結一致、全力備戰的關鍵時刻，但連假期間市長黃偉哲卻仍在國華街、在地方宣講大罷免，繼續操弄意識形態，呼籲黃偉哲「要在對的時間、做對的事情」，別沉迷政治鬥爭。

他說，中央高層無能應對，地方首長沉迷政治鬥爭、濫用行政資源，正是人民對民進黨政府徹底失去信任的原因，尤其，中央政府錯估台美關係，行政院長卓榮泰高喊要與在野黨舉行國是會議，卻對綠營主導罷免惡鬥隻字未提，老調重彈「特別條例、特別預算」，看不到任何中長期戰略布局。

蔡宗豪指出，民進黨政府若仍沉迷政治鬥爭與意識形態操作，不願誠實面對問題與改革體制，那麼真正付出代價的，只會是全體台灣人民，「國政不是用來刷存在感的舞台」，更不是轉移焦點的話術遊戲，希望政府別讓台灣成為國際經濟強權博弈下的犧牲品。

藍營新秀、大南科區市議員參選人李佳蓉則說，美國對台灣提高關稅，許多產業恐受到衝擊與國際壓力，此時民進黨政府還在「躺平」冷處理，只會用安撫、口號的方式治國，甚至還在運作大罷免，說什麼「最好的時代」，身為30歲世代的年輕人根本沒有感受到。

她表示，年輕人現在除擔憂低薪、高物價、高房價以及學貸等問題外，未來通膨恐會更加嚴重，政府應主動出擊提出有效的政策或是計畫，補助僅能短時間救火，大家都希望在這片土地繼續成長，也向政府喊話，「不要高官在睡，我們在苦撐！」。

對此，民進黨團指出，請國民黨不要借用國際問題來模糊焦點，川普所提出的關稅問題是對全球各國造成影響，美國人口普查局更將台灣以獨立國家形式，與中國分開處理，列出貿易逆差排名，顯示川普政策並非針對台灣，而是全球性的情勢，台灣內部應該不分黨派合力面對問題，而非在此時此刻分化台灣內部的力量。

民進黨團認為，國民黨市議員只要看到台灣遇到國際問題，就會跳出來批評政府、唱衰台灣，但遇到中國對台灣的惡劣行徑時，就無聲無息，親中行為實在令人唾棄，且國民黨身為國會多數，卻癱瘓國家預算、政策時，不見這些國民黨籍議員出來抨擊，一再顯示國民黨就是台灣此時的「內憂外患」，請市民務必擦亮雙眼。