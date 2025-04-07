立委點名蔡英文領軍談判 前副閣揆施俊吉這樣說

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
立委點名前總統蔡英文領軍與美談判團隊，施俊吉表示，台灣現任談判代表楊珍妮等人也具有豐富經歷。本報資料照片
立委點名前總統蔡英文領軍與美談判團隊，施俊吉表示，台灣現任談判代表楊珍妮等人也具有豐富經歷。本報資料照片

美國總統川普祭出對等關稅，向台灣課徵32%關稅，談判如何進行成外界關注焦點。立委何欣純等人希望前總統蔡英文出面談判，行政院前副院長施俊吉表示，蔡總統卸任並不意味著她無法繼續為國家貢獻，不過台灣現任談判代表政務委員楊珍妮等人也具有豐富經歷。

施俊吉今天受邀至CNEWS匯流新聞網「中午來開匯」分享對「美國對等關稅」的看法，主持人黃光芹提問，立委何欣純等人希望前總統蔡英文出面與美方談判，是否可行？

施俊吉表示，蔡總統卸任後仍是國民，並可以繼續為國家盡心盡力。現在應該思考如何應對關稅問題，才能讓國人感到安心。他強調，最終的功勞將歸於做出決策的人，並指出蔡總統過去在WTO（世界貿易組織）談判中積累了豐富的經驗，從1995年至2000年期間，她深知如何進行談判並運用談判技巧。

不過施俊吉也強調，台灣是有人才的，目前的談判團隊非常優秀，行政院政務委員楊珍妮過去曾在經濟部擔任國際貿易局局長，負責對外談判，並且與多國有經濟合作往來。她參與過許多重要的國際談判，並曾與蔡總統共事於處理世界貿易組織WTO相關事宜。

施俊吉說，不要對行政院副院長鄭麗君等人質疑，為何對等關稅事祭出後沒有舉動，很多事不見得能搬到檯面上說，他推測，台美可能早在台積電宣布擴大對美投資1000億美元前就談好，在已經談好的前提下，川普又宣布課徵32%關稅，因此台灣感到錯愕、無法接受。

施俊吉表示，很多的策略和協商其實是延續多年的，甚至台積電對美國的投資布局，可能早在蔡總統任期內就已經開始協商，並且延續至今。這其中牽涉到國家安全問題，因此並非所有的細節都能公開。他說，有些事情不宜公開披露，因為並不是所有的訊息公布對台灣來說都是最有利的選擇。

川普 關稅

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