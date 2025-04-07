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川普高關稅 謝國樑：有業者受劇烈影響 北北基桃市長最快後天會商

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長謝國樑今天說，明天會與基隆廠商座談，基北北桃的市長可能後天碰面討論，再與中央一起來解決美國課徵對等關稅所碰到的困難。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市長謝國樑今天說，明天會與基隆廠商座談，基北北桃的市長可能後天碰面討論，再與中央一起來解決美國課徵對等關稅所碰到的困難。記者邱瑞杰／翻攝

美國總統川普宣布將對台課徵32%對等關稅，衝擊國內產業。基隆市長謝國樑今天說，基隆有業者主要出口美國，受衝擊很劇烈，明天會與基隆廠商座談，北北基桃的市長可能後天碰面討論，再與中央一起來解決所碰到的困難。

謝國樑表示，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜和桃園市長張善政，也都非常關心關稅議題，所以這幾天他們都有通電話，開始讓幕僚作業，大家將討論一下，站在各個直轄市、縣市的立場，可以怎麼樣來關心境內的相關出口業者。

謝國樑說，基市府明天也會跟大武崙以及六堵工業區的廠商座談，第1件事是先了解各行各業的動態，以及在這一次關稅困難中碰到的問題。第2是收集問題後，跟立法委員一起來共同擬出建議，如何提出具體的方式來協助。

謝國樑表示，目前了解基隆有一些廠商受影響「中度」，但也有一些會有很劇烈的影響，因為這些業者仰賴大量出口到美國去，因為是美國業者的供應鏈，就出貨給美國。基隆有工業區的廠家非常優秀，而且算是比較比較精密的，就是出貨給美國，影響就非常大。

謝國樑認為，各行各業受關稅影響情況不一樣，還是要聽聽大家的聲音，要跟業者座談後會更清楚。市府明天與業者座談，理論上北北基桃市長後天就有可能會碰面，大家一起討論。行政院有規畫特別預算，要來補助這些業者，他覺得這是正確的方向，大家應該一起討論，來解決這一次所碰到的困難。

川普 關稅

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