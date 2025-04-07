朝野共商國是因應美關稅衝擊 綠：不設前提一致對外

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今（7日）表示，行政院長卓榮泰邀集朝野黨團共商國是，希望各黨團能積極參與，不設前提且一致對外；對於有民進黨立委提案讓前總統蔡英文或副總統蕭美琴擔任對美談判特使團團長，她說，尊重個別立委建議。

美國宣布對台課徵32%的關稅，政院提出880億元的協助方案，賴清德總統拋出對美從零關稅開始談起的建議。

吳思瑤表示，卓榮泰盼透過討論來決定國家優先事項，希望朝野黨團能積極參與，不設前提且一致對外，在朝野黨團反映的民意和政策建議下，幫助國家正確對外交涉且對內支持產業；至於880億元是否足夠，都可以正向開放地討論，只要是在對的方向且國家需要的前提下。民進黨團都希望朝野合作。

在野黨團拋出行政院在明天的立法院會就因應美國關稅衝擊提出專案報告，吳思瑤並未答覆民進黨是否杯葛院會，而是說，依據立法院職權，當各黨團提出需求時要由立法院長韓國瑜召集朝野協商討論；她說，協商重點除對美關稅衝擊外，還包含針對警察人員人事條例的覆議案處理期程、立院日前違法會議和非法表決的善後問題。

民進黨立委陳素月與何欣純同日在記者會表示，期盼政府最快速度協助傳產與中小企業因應衝擊，其中有關關稅談判，應該讓專業有經驗的人擔任對美特使團團長，蔡英文或蕭美琴分別有國際談判與對美溝通的豐富資歷。

在去年川普當選美國總統後，賴總統指示行政院副院長鄭麗君組成台美經貿工作小組，關注進度並研議對策；賴總統昨天表示，談判關稅可以從比照美加墨自貿協定，從台美雙方「零關稅」開始談起。

吳思瑤表示，尊重個別立委意見，若有更好的人選和建議，都會搜集意見交行政團隊研判。