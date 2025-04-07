【重磅快評】賴政府關稅翻車 蔡英文搶救清德司機？

美國總統川普宣布對台課徵32％對等關稅，賴清德總統昨天宣布，由行政院副院長鄭麗君籌組對美談判小組，希望安定民心。不過，台股今天慘跌，狠狠打臉賴總統；民進黨立委今天忍不住呼籲，建議由前總統蔡英文或副總統蕭美琴領軍談判，擔任特使團團長。問題是，川普關稅造成賴政府翻車慘案，搬出「小英牌」就能搶救「清德司機」嗎？

2024總統大選前，蔡英文、賴清德、蕭美琴三人合拍「在路上」競選廣告，蔡英文開車在海邊將鑰匙交給賴清德，她語重心長說，「你們一定會開得比我更好」；賴清德當上駕駛後揚長而去，揮揮手與蔡英文漸行漸遠。當時影片末段還埋伏筆，蕭美琴說，「我們走民主路」，賴清德回應，「那我們同一路的」，蕭美琴笑著反問，「你確定？」這一段文青畫面令人印象深刻，沒想到一語成讖，賴清德正把台灣帶往一條未知的道路。

川普宣布對等關稅前，立法院民進黨團總召柯建銘曾預言川普頂多只會對台灣課10％關稅，結果完全失準；行政院長卓榮泰一席「安心入睡」，更讓全民驚醒，沒想到政府不是場面話，是真的不客氣在睡覺，被網友嘲諷，「有政府會睡覺」。

川普宣布對等關稅首日，府院高層全部神隱，卓揆隔天記者會坦言，「很抱歉來晚了一天」。清明連假，台灣各界憂心忡忡，賴總統卻高舉「至少我們還有音樂」標語、蕭美琴大談「潤餅包什麼料」，網友灌爆兩人臉書。不具名的黨政人士趕緊放話，清明連假4天，府院連續「100小時拆彈」，政府謀定而後動，但賴總統端出五大策略也挽救不了台股今天大崩盤，連台積電也變成「民進黨的顏色」，慘跌成一片綠油油。

退一步而言，如果府院拆彈果真是「謀定而後動」，交通部怎會在今天宣布，行政院核定台鐵票價6月23日調漲26.8%？美國32％關稅已經重擊台灣民生產業，台鐵漲價將加劇人民的相對剝奪感，行政院到底是拆彈或炸彈？台鐵此刻宣布調票價是雪上加霜，這一次翻的不是小車，而是火車，顯示政府「謀定而亂動」。

民進黨立委何欣純、陳素月今早舉行記者會，呼籲賴總統要趕快指派極具重量、有經驗、有專業的特使赴美談判，她們第一個想到的就是蔡英文，蔡雖卸任，但一直關心國政，建議談判特使團趕快成軍，由蔡英文或蕭美琴領軍。

引發關注的是，蔡英文3天前曾在臉書貼文，前總統李登輝卸任後依然關心台灣的發展，透過出訪、寫作和演講，希望和全體國人一起「走出一條屬於台灣自己的道路」。蔡英文是否比照「李登輝模式」，為賴清德出馬談判，留下想像空間。

台積電赴美設廠、聯電傳出與美商合併，台灣晶片優勢不再，能買都買、能讓都讓，川普依然調高對台關稅；賴政府喪失對美談判籌碼，卻把施政無能的結果都怪罪藍白砍預算，「抗中大罷免」成為唯一解方。川普反將一軍後，民進黨如今陷入進退兩難的處境。

賴清德曾在民進黨中常會感慨表示，「中央政府可以使用的預算，被大幅刪減及凍結高達3成以上，讓國家成為一台無油可動的車」。經過川普醍醐灌頂，蔡英文交棒給賴清德，國人兩相比照後才發現，蔡政府油耗較少、車跑更順，賴政府油耗更大、車卻跑不動；問題可能不在車子，而在司機，當年曾經「在路上」的蔡英文是否感慨，清德司機的方向錯誤，台灣將不知何去何從？