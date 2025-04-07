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影／關稅衝擊企業 許淑華批「他」害台腹背受敵

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣長許淑華。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華。記者賴香珊／攝影

美國總統川普2日祭出對等關稅震盪全球市場，其中對台灣課徵32%關稅，超過原本預期。南投縣長許淑華今痛批，賴清德上任後讓台灣在國際上腹背受敵，並喊話中央，趁關稅大戰靜停止大罷免，與在野黨商量，共同協助企業度過難關。

南投縣長許淑華指出，每個縣市經濟發展重點不同，南投雖以觀光、農業為主，但仍有不少中小企業，且有數個產業園區尚在開發招商中，因此今已在縣務會議上要求建設處、工商發展投資策進會積極了解縣內企業界處境及需要協助的部分。

而美國對台課徵32%關稅後，剛好碰上清明連假，但不管是政府總統、行政院等整體表現，讓不少民眾感到不滿，也對整體局勢感到憂心；而中央目前也沒提出具體作法，僅將投入880億元抗關稅，這樣的金額恐無法滿足國內企業界需求。

她進一步表示，過去前總統蔡英文光是前瞻計畫就提了8000多億元，反觀現在因應關稅才880億元，難怪各界都說是杯水車薪。不論中央後續是否有相關規畫，縣府都將先針對縣內企業困境提出具體作法或紓困措施，全力協助地方產業。

賴清德總統上任後，對中國大陸不斷施壓，加上現在美國關稅，使得台灣在國際上是腹背受敵，若現在還是把重點放在持續推動大罷免，只會讓民眾更焦慮及不滿，她呼籲執政黨趁關稅大戰靜下來，與在野好好商量，共同協助企業度過難關。

許淑華強調，執政黨現在得推動相關預算協助企業，需要立法院全力支持，她相信只要好好溝通，在野黨一定很樂意給予支持，但就必須暫時放下鬧得沸沸揚揚的大罷免，砲火一致對外，找出更好的方法因應關稅，才能為國家創造更大利益。

南投縣長許淑華。記者賴香珊／攝影
南投縣長許淑華。記者賴香珊／攝影

川普 關稅

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