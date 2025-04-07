關稅海嘯 中央安心睡吃潤餅慢半拍？蔣萬安提4面向因應 擔心這幾件事

川普對台祭32%高關稅，北市長蔣萬安周三邀北北基桃會商因應衝擊。蔣萬安今也針對產業、勞工、招商、物價等多面向，提出提早因應，如高風險衝擊企業，提前擬紓困補貼，還款期延長等措施，也會密切監控物價波動，加強產業數位及永續轉型。蔣坦言擔心接下來可能的無薪假、裁員等問題。

至於這段期間若發生無薪假、裁員等影響民眾生計，蔣萬安說，北北基桃也會合作研擬短期上工計畫；蔣萬安也擔心北北基桃未來整體招商，如受美國32%高關稅衝擊，接下來如何爭取外資投資，二方面留住國內投資者，都是必須提前考量因應，提早做好各項措施。

蔣萬安今天赴內湖區里長座談，蔣萬安被問及，面對這次川普祭出高關稅，卓揆一開始還要大家「安心睡」；副總統蕭美琴還在聊潤餅，是否中央動作太慢？蔣萬安表示，現在政府應該要主動關心並給予受衝擊產業協助、輔導、幫忙，「團結是當前唯一的正道」。

蔣萬安說，儘管關稅談判是中央的職權，但地方政府也可以積極盤點並梳理、減緩產業及民眾生計的各項政策工具，所以周三四市市長會開會，共同討論可以協助產業及民眾的各項對策。現在最重要是地方政府盤點各項政策工具、聆聽產業心聲，及接下來第一線遇到的困難，他也非常願意來反映給中央，跟中央共同努力共度國難、面對挑戰，一起解決。

蔣萬安說，因應接下來可能發生的輪休、無薪假等問題，這也是他擔心的，所以已經即刻跟勞動局，及接下來北北基桃各縣市盤點可以使用的政策工具，針對這一波高風險產業，先入場輔導給予諮詢，協助度過難關。至於接下來如果確實遭受衝擊，也必須要採取措施。

蔣說，北市也會擬定短期上工計畫等，針對未來這段期間可能受影響民眾生計。另一方面，北市府也擔心基北北桃未來整體招商，這些都是必須考量，提早做好各項因應。

蔣萬安提到，接下來的政府招商及怎麼樣分散風險，擴展多元的國際市場，今天下午他也會跟內科發展協會、進出口工會，以及台北商業會直接聆聽產業方第一線的心聲，以及勞工朋友的意見，就會安排在周三基北北桃四市的會議當中來討論。