對美談判 綠委籲賴總統派蔡英文、蕭美琴任特使團長

美國總統川普對台灣揮出關稅重拳，出口強勁的傳統產業「水五金」首當其衝。有意問鼎縣市長的民進黨立委何欣純、陳素月，今為台中、彰化中小企業請命，盼政府做足準備，兩人也呼籲賴總統可派遣有專業經驗的代表赴美交涉，更點名由前總統蔡英文，或副總統蕭美琴領軍談判。

川普宣布對台課徵32％對等關稅，賴總統昨透過影片公開談話，指我方不會採取關稅報復，他提出台美從零關稅談起、排除非關稅貿易障礙等五策略、五作法應變；他也指示鄭麗君領軍談判小組，並擴大對美採購，他和行政院長卓榮泰也會開啟「產業傾聽之旅」，讓政策更符合需求。

陳素月、何欣純今在立法院舉行「川普對台課徵32％關稅，傳產及中小企業受衝擊大，政府準備好了嗎？」記者會，除了表達中小企業因美國高關稅的的慘況，喊話政府儘速組成專案小組，針對外銷為主的廠商提供短中長期因應方案，必要時推出特別預算因應。

針對產業最關心的談判議題，何欣純呼籲並建議賴清德總統，談判代表須極具重量、有專業經驗，她首個想到蔡英文，因為蔡不只有寶貴的談判資歷，卸任後也一直關心國政；第二則是蕭美琴，蕭任駐美代表時表現傑出，母親是美國人，對美溝通無礙。

何欣純續指，若能指派這兩人，能凸顯台灣政府非常重視與美國談判，因此派出極具代表性、有豐富經驗、專業且重量級的特使團團長，盼能取得川普信任，也為台灣談到最好最優的條件，降低美國高關稅對台灣帶來的衝擊。

陳素月附和道，川普關稅新政策衝擊台灣傳產、中小企業，甚至整個經濟面，議題迫在眉睫，談判要快，不能再等，且需要重量級談判代表，盼賴總統能趕快禮聘蔡英文，或派蕭美琴領軍進行談判。

不過，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤指出，尊重個別委員意見，如果有更好的人選，也可以給行政團隊建議。