川普高關稅重擊 北市商總提ECFA 呼籲分散出口風險

因應美國總統川普提高關稅，台北市長蔣萬安今天下午將拜會內科產業、北市進出口商業同業公會 、北市商業總會等。北市商業總會受訪舉例，有製作撲克牌輸往美國的會員就直接受影響，呼籲政府儘速與美國談判，甚至思考與多國協商、ECFA等以分散出口風險。

台北市商業總會表示，會員雖然多半是商業、服務業，但若進口原物料漲價，勢必也會影響到物價。此外，會員也不乏塑膠製品、家具、醫療器材、體育用品、文具等產業，因此面對這波關稅影響甚深，雖然是中小企業，但是集合起來出口到美國也具有一定規模的量。

台北市商業總會說，由於前幾天連假關係，目前初步統計，塑膠製品業的會員每年直接出口到美國有32億元美金，間接出口金額就更龐大，影響也更多。「雖然不像大企業動輒幾百億元，但這些出口的金額就是中小企業的生命、生計。」

台北市商業總會舉例，有會員是本身是製作撲克牌輸入美國，雖然金額不高，但是占比大，直接就是影響到競爭力。此外，也有醫療器材，雖然說大部份都是進口，但若成本提高，也會轉嫁到消費者端。

台北市商業總會說，現階段會員也還在討論因應措施，呼籲政府儘速和美國溝通，減少被扣高關稅的品項，其次也要思考與多國協商，分散出口的風險，另外也該思考ECFA兩岸經濟合作架構協議，「16年提的新南向政策，到東南亞投資，如今越南、柬埔寨關稅更高、投資更慘。」

台北市商業總會表示，下午市府產發局的會議，也會緊急盤點受到直接或間接影響的前30大出口商品會員，直接找理事長來一起座談，「地方政府很有心，但還是在中央，我們集思廣益將會員狀況提供給市府。」