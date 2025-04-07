籲政府救企業 傅崐萁：刪減總預算1439億元當振興基底

美國總統川普推出對等關稅，引發各界憂心，國民黨立法院黨團總召傅崐萁表示，政府當務之急是務實解決問題，國民黨願意共赴國難，一同攜手解決問題；他也表示可以負責任提出，先前政府浮編1439億元總預算被國民黨節約下來，如今可以作為第一波振興產業的基礎，要挽救企業，讓企業能生存，朝野應坐下來勇敢面對問題。

美國對等關稅衝擊全球經濟，而不只美國股市，亞洲股市今開盤也暴跌，各界更是憂心對產業效應恐嚴重衝擊國內經濟。國民黨團今上午開「召開國是會議 共赴國難！」記者會，譴責政府沒有任何準備，同時呼籲政府拿出解決辦法，面對問題，大家可以一起攜手解決困難。

傅崐萁表示，美國對等關稅衝擊國內經濟，恐造成失業及企業倒閉潮，國家要盡快告訴人民，究竟面對多麼嚴峻的挑戰？國民黨很負責任提出來，對整個產業振興方案條例，必須要很務實來真正解決產業問題，而非流於形式的放煙火。

傅崐萁提到，今年114年中央政府總預算中，國民黨把刪除的浮編預算1439億作為這次振興方案的基礎，透過這些不必要的預算節約下來，可作為政府第一波對產業的振興，這其中最主要是要符合所有產業能夠被救命、能夠生存，朝野現在應該趕快坐下來勇敢面對問題。

至於有關外界關注賴清德總統相關因應措施、民進黨仍持續大罷免等議題，傅崐萁強調，現在是國難當頭，所有國會該進行的任何重要事項就是以挽救國家企業、2300萬人民生為主，其他小我的事情都不重要，現在怎麼救國救民才是該面對的事情。