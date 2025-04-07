民眾黨團向政院提五大訴求 全程直播簽訂台美貿易協定

美國總統川普宣布對台課徵32%關稅，行政院長卓榮泰今天邀請朝野立委共同會商，民眾黨立法院黨團總召黃國昌說，民眾黨團提出五大訴求，包括會議全程直播、行政院向國會提出專案報告、說明嚴正交涉進度與結論、簽訂台美雙邊貿易協定，還有擴大援助產業與勞工。

民眾黨立法院黨團上午舉行「D-day倒數50小時，共抗關稅衝擊」記者會，黃國昌表示，行政院長卓榮泰要國人安心睡，結果今天股市崩跌超過2000點，全體國人這時候也才驚覺，政府可以沒有準備到這種程度，對於基本資訊的搜集，早就已經出現嚴重的問題。

黃國昌指出，行政院昨天先向民眾黨團聯絡，表達卓榮泰想要邀請黨團三長，站在國家的憲政體制，這種協商的確有問題，但是目前國難當頭，看到政府荒腔走板至此，民眾黨團也順勢答應出席會議，只是請對方事前提供資料，否則不知道要開會討論什麼。

黃國昌說，沒想到行政院提供的資料內容，竟然是上周記者會使用的簡報，而各項支持措施跟方案，從工業部門到農業部門，全部都是既有政策，新瓶裝舊酒，顯示政府的資訊搜集有問題，也充分顯現其毫無準備與漫不經心，「賴政府跟卓內閣的無能，已經讓人看了匪夷所思。」

黃國昌表示，民眾黨團有五項具體訴求，首先是資訊公開透明，希望會議能夠全程直播，政府的方案是什麼、接下來打算怎麼辦，還有想要國會如何配合，透過直播清楚地讓人民知道，而非等到會後私下放話、帶風向洗地，「這個政府不僅會睡覺，還會放假新聞添亂裝忙。」

黃國昌也說，即便民眾黨團願意出席會議，但是站在國家的憲政體制，行政院還是要到國會進行專案報告，麻煩盡速在本周交出白紙黑字的報告。

黃國昌指出，賴政府在第一時間說要嚴正交涉，既然美國政府有所謂的三大不合理，請問目前嚴正交涉的進度是什麼，難道是還在準備訂飛機票，「既然跟全體國人這樣講，國人就有權利知道政府在幹嘛。」

黃國昌表示，賴清德總統昨天發表談話，很多公民看了五味雜陳，行政院先是說要嚴正交涉，結果自己先把底牌亮出來，難道是單純的割地賠款，執政黨宣稱台美關係非常好，2022年簽訂台美21世紀貿易倡議，事後證明如同一張廢紙，現在既然有嚴正交涉的機會，應該直接跟美國簽訂雙邊貿易協定，確定彼此之間的權利義務。

黃國昌說，就今年度中央政府總預算，經過立法院實質審查把關，在野黨替納稅人省下約2000億元，「現在印證就是及時雨」，與其把這些錢拿去買網軍、養綠媒，不如拿出來好好幫助產業跟勞工，如此才是把錢用在刀口上，而不是手握史上最高預算，還要一直哭窮沒錢買衛生紙。