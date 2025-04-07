關稅戰來襲 鄭麗君談對美談判：降關稅、擴大採購投資

美國總統川普祭出關稅重拳，行政院副院長鄭麗君將領軍談判小組。她6日接受專訪時指出，政府將透過對美談判，爭取改善對等關稅，包括下修特定項目關稅、擴大對美採購投資，未來不只台積電，其他企業對美投資也將顯著成長。

鄭麗君昨天接受「自由時報」專訪，針對台美關稅現況，她坦言台美確實存在關稅失衡，我輸美金額98.7％的關稅為0至5％，美國輸台金額75.1％的關稅介於0至5％間，但20％以上的關稅，占19.9％，台美平均關稅為6.5％與3.2％；台灣自美國進口為465億美元，62％為零關稅。

鄭麗君說，政府希望在大部分已經零關稅基礎上，進一步檢視其他關稅項目，以調降關稅來談判。「自由」報導中也提到，調降關稅的品項，包括汽車與保健食品。

至於擴大採購，鄭麗君指出，國營事業已完成盤點4至10年的採購，包括原油及天然氣、工業材料設備，也已向民間了解，農產品可以擴大採購互補的項目，例行的農訪團將在8、9 月赴美採購，規模將擴大、採購期限也會比較長，同時也將恢復暫停已久的工業採購團，至於軍事採購部分，則尊重國防部規劃。

鄭麗君提到，台灣不會走向報復性反制，會積極推進談判，回過頭檢視我國出超結構，「平衡台美貿易逆差，涉及關稅及非關稅貿易障礙，同時也是經濟結構調整的過程，這需要大家一起努力」。

身為台美經貿小組召集人，鄭麗君指出，將下來透過兩個任務雙軌並進，目標為將低對等關稅，爭取我國產業最大利益，同時致力平衡台美貿易逆差，除了全力對美交涉談判，也會支持國內產業，政院現已提出880億元的出口供應鏈支持方案，這是在「中小微企業多元振興支持方案」116億元預算外，全新的支持方案，絕非「新瓶裝舊酒」。