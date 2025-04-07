快訊

過世前你該把財產全花光！企業家提「不需要存太多退休金」4理由

半導體風雲／美國成分20%可豁免關稅？估台積電下一步

昔預言大S具俊曄婚姻只有3年 艾菲爾再預測「金秀賢恐有牢獄之災」

關稅戰來襲 鄭麗君談對美談判：降關稅、擴大採購投資

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院副院長鄭麗君。圖／聯合報系資料照片
行政院副院長鄭麗君。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普祭出關稅重拳，行政院副院長鄭麗君將領軍談判小組。她6日接受專訪時指出，政府將透過對美談判，爭取改善對等關稅，包括下修特定項目關稅、擴大對美採購投資，未來不只台積電，其他企業對美投資也將顯著成長。

鄭麗君昨天接受「自由時報」專訪，針對台美關稅現況，她坦言台美確實存在關稅失衡，我輸美金額98.7％的關稅為0至5％，美國輸台金額75.1％的關稅介於0至5％間，但20％以上的關稅，占19.9％，台美平均關稅為6.5％與3.2％；台灣自美國進口為465億美元，62％為零關稅。

鄭麗君說，政府希望在大部分已經零關稅基礎上，進一步檢視其他關稅項目，以調降關稅來談判。「自由」報導中也提到，調降關稅的品項，包括汽車與保健食品。

至於擴大採購，鄭麗君指出，國營事業已完成盤點4至10年的採購，包括原油及天然氣、工業材料設備，也已向民間了解，農產品可以擴大採購互補的項目，例行的農訪團將在8、9 月赴美採購，規模將擴大、採購期限也會比較長，同時也將恢復暫停已久的工業採購團，至於軍事採購部分，則尊重國防部規劃。

鄭麗君提到，台灣不會走向報復性反制，會積極推進談判，回過頭檢視我國出超結構，「平衡台美貿易逆差，涉及關稅及非關稅貿易障礙，同時也是經濟結構調整的過程，這需要大家一起努力」。

身為台美經貿小組召集人，鄭麗君指出，將下來透過兩個任務雙軌並進，目標為將低對等關稅，爭取我國產業最大利益，同時致力平衡台美貿易逆差，除了全力對美交涉談判，也會支持國內產業，政院現已提出880億元的出口供應鏈支持方案，這是在「中小微企業多元振興支持方案」116億元預算外，全新的支持方案，絕非「新瓶裝舊酒」。

川普 關稅

延伸閱讀

川普對等關稅32% 卓榮泰下午四時說明因應對策

川普揮關稅大刀 賴總統：超乎我方預期、與美方強力交涉

因應川普關稅新政 卓揆提三大原則研析對策：適時公布對策

「國美二館」落腳台南 林佳龍嘆原應屬於台中…市府回應了

相關新聞

川普高關稅重擊 北市商總提ECFA 呼籲分散出口風險

因應美國總統川普提高關稅，台北市長蔣萬安今天下午將拜會內科產業、北市進出口商業同業公會 、北市商業總會等。北市商業總會受...

關稅戰衝擊台灣 侯友宜批中央應變不足：這場超級颱風要一起面對

美國總統川普祭出高關稅政策，引發新一波全球貿易戰，新北市長侯友宜今視察蘆洲國小周邊人行及通學環境後表示，這是一場「有史以...

國難當前無內耗空間..蔣萬安曝已有企業被停訂單、撤單

川普高關稅風暴，北市長蔣萬安周三邀集侯友宜、張善政、謝國樑將開北北基桃因應會議，蔣今下午也將拜會內科產業、商業公會等，蔣...

關稅海嘯 中央安心睡吃潤餅慢半拍？蔣萬安提4面向因應 擔心這幾件事

川普對台祭32%高關稅，北市長蔣萬安周三邀北北基桃會商因應衝擊。蔣萬安今也針對產業、勞工、招商、物價等多面向，提出提早因...

關稅戰台股血崩 蕭旭岑：停止罷免、共赴國難

美國總統川普關稅政策引爆全球股市應聲重挫。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，賴清德總統昨日談話對廣大國人的幫助有限，「停...

獨／iPhone 17被關稅害到？通訊行曝台灣價格看漲「關鍵因素」

美國總統川普祭出大規模對等關稅計畫，讓不少企業「皮皮剉」！全球股市包含美國本身及台股陷入股災中，外界推測，電子硬體如蘋果（Apple）今（2025）年推出的iPhone 17系列在美國售價恐怕會調漲，也可能影響到台灣定價，但蘋果是否要自行吸收成本或轉嫁消費者，仍是艱難的抉擇。而台灣通訊行面對此事，也有因應方式和回應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。