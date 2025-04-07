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看賴總統回應美對等關稅 黃健豪：把美債利息列談判項目

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
立委黃健豪建議，政府可把美債利息列為對美談判項目。本報資料照
立委黃健豪建議，政府可把美債利息列為對美談判項目。本報資料照

美國對台灣課徵對等關稅，賴清德總統昨天晚上發表相關因應措施，國民黨籍立委黃健豪今表示，雖然晚了一點，但至少方向上比行政院兩天前提的880億明確，成功與否，就看談判團隊和國運了。但黃健豪也提出「兩個基礎事實及兩項建議」補充，認為對於台灣銷往中國，經過再製轉往美國的衝擊不能忽略，並建議可將美債利息列為談判項目之一。

黃健豪提出的兩個基礎事實是：

一、據政府統計「台灣對美國出口金額是1114億美元，占全體出口總額的23.4%，其他75%以上的產品是銷往美國以外的世界各地」但這個世界各地裡面，有31.7%銷往中國大陸，而中國大陸的第一大出口國又是美國，但中共目前與美國正在關稅報復戰之中。所以，我國的第一大出口國還是美國，評估衝擊時，不能只看台灣外銷美國的比例，還要看銷往中國有多少又再製轉往美國，這些都會對台灣廠商造成衝擊。

第二個事實，擴大對美採購，就目前他的理解，軍購不屬於商務部管轄、從未計入貿易總額計算，軍購是美國國防部的事，兩者應無法合併計算。

至於兩項建議是：

一、同樣是擴大對美採購，提到農、工、石油、天然氣，但如果引述AIT兩週前具體表明過的立場「我們可以作為台灣可靠的能源來源，無論是液化天然氣、再生能源或核能」，採購清單似乎不完整，政府應深思。

二、中央銀行上周在立法院坦承，我國外匯存底持有美債部位高達92%，又美國每年支付美債利息幾乎等於美軍年度預算，確實壓力龐大，所以我國應可將美債利息列為談判項目之一。

最後，880億方案只是短期紓困救急，台灣的出口貿易及整體經濟，880億台幣絕對不夠，唯一能救的，就是賴清德政府的談判了。

川普 關稅

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