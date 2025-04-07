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關稅戰..蔣萬安喊話賴清德至少談這條件不要成「獨漏」

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長蔣萬安今天上午赴內湖里長座談。記者林麗玉／攝影
台北市長蔣萬安今天上午赴內湖里長座談。記者林麗玉／攝影

川普對等關稅震撼全球，總統賴清德昨提5大對策，數千網友灌爆社群留言，有網酸「有說與沒有說之間」。市長蔣萬安今被問台灣的談判籌碼？蔣說，希望政府能談到對台最好條件，至少談到「區域性公平競爭」條件，不希望台灣成為「獨漏」。

台北市長蔣萬安今天上午赴內湖里長座談，對於賴清德總統提出將赴美談判爭取零關稅談起，媒體問蔣，台灣談判籌碼為何？蔣萬安今天說，當然希望政府能談到對台灣最好台的條件，至少談到「區域性公平競爭」的條件，包括日韓、東南亞陸續談到相對較低的關稅，不希望台灣成為「獨漏」，受到高關稅承受的一方。

蔣萬安也提醒，美方也已經提出在下一波，極有可能針對半導體，藥品等，有相關的關稅措施，呼籲中央政府也必須要提前因應，甚至納入當前談判中，提早做好因應及準備。

川普 關稅

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