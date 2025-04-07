因應川普對等關稅 蔣萬安：北北基桃四市長會議本周召開

美國川普政府公布對等關稅影響全球，台北市長蔣萬安7日表示，國難當前，沒有內耗的空間，預計本周將邀集北北基桃四市市長召開商討對策。他也坦言，已經有企業反應接到暫停接單或撤單的通知，將會做最壞打算、萬全準備。

蔣萬安上午出席內湖區市長與里長有約時接受媒體聯訪，他表示，「外媒提到美國新關稅對台灣影響、GDP將下滑3.8％，這是我們極不願意看到，但必須嚴肅面對的，而且國難當前，我們沒有內耗空間，就是團結對外，早在關稅公布之前，就提醒必須提前因應，關稅對於台灣股市、物價、甚至產業與公共建設嚴重衝擊，也在市政會議要求各局處重新檢視未來兩年的工程並研擬對策，關稅公布之後，要求產業局啟動企業需求意見彙整平台，給予產業關心協助、輔導幫忙，『團結是當前唯一的正道』。」

蔣萬安指出，「關稅談判是中央職權，但地方政府可積極盤點各項政策工具，在清明連假期間，我也積極地跟包括產業局、財政局、勞動局、研考會、青年局、社會局等積極密集的研擬相關的對策」。他說，昨天也聯繫新北市長侯友宜、桃園市長張善政、基隆市長謝國樑，四市長過去就有共同平台，也決定提前在這一周召開四市長會議討論共同對策，四市長都很關心美國高關稅政策帶來的衝擊。

對於目前接獲的產業反應，蔣萬安坦言，在台北市很多的企業，雖然它的廠不在台北，但登記在台北市，甚至在基北北桃、北台灣，對於各個產業的衝擊其實非常大，不管是彭博對於台灣整體GDP的預測，以及今天下午會去拜訪的臺北進出口工會，他們都有很多在第一線所遭遇到的問題。例如有些企業反應已經接到暫停接單或撤單的通知，接下來很可能發生輪休、無薪假、甚至裁員，必須做最壞打算與萬全準備，地方也非常願意將企業和民眾意見反映給中央，共同努力、共赴國難，一起解決。