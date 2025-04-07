關稅戰衝擊台灣 侯友宜批中央應變不足：這場超級颱風要一起面對
美國總統川普祭出高關稅政策，引發新一波全球貿易戰，新北市長侯友宜今視察蘆洲國小周邊人行及通學環境後表示，這是一場「有史以來的大挑戰」，如同超級颱風來襲，中央政府未能做好萬全準備，新北市已率先啟動因應機制。
侯友宜指出，面對貿易戰引發的高關稅，新北市第一時間就成立「關稅應變小組」、「就業穩定小組」、「物價穩定小組」以及「企業紓困與多元貿易小組」，並與產業保持密切聯繫，了解第一線需求，「這場關稅大戰若引發通膨、失業，我們已經連夜備戰。」
侯也提到，台北市長蔣萬安已與北北基桃四市市長協調，成立跨局處小組，新北市已聯繫各縣市共同討論對策，「這不是某一縣市的事，是全體要共同面對的挑戰。」
對於中央政府的反應，他直言：「如果今天是颱風，情資蒐集只是第一步，更重要是路徑研判和防災準備。現在颱風已經登陸，我們必須要讓市民安心，但中央這次明顯沒做好。」
市府今天下午3時將開產業諮詢委員會，邀請產業代表，包括遠東集團董事長徐旭東等企業界人士，侯表示，會共同針對關稅政策可能造成的產業衝擊進行交流與應對。不同產業有不同的挑戰，市府團隊會走進產業，協助業者度過難關，讓台灣經濟受到的衝擊降到最低。
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