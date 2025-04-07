新系大老籲賴總統 : 該硬就硬 不能讓美國予取予求
美國總統川普對世界各國祭出震憾性的關稅措施，新系大老、國防院前執行長李文忠在好友群組中發文，呼籲政府及政黨必須以維護國家利益及獲得人民信任為優先考慮，「該疑就疑，該硬就硬。台灣必須基於國家利益，不讓川普政府予取予求」。
李文忠發文表示，川普震憾超出全世界的預料之外，行政院盡責地在第二天就召開因應記者會，提出9大面向、20措施，共計880億元預算，協助產業因應衝擊，以安人心，可以看出技術官僚的努力。
但李文忠認為，對此人民不會滿意。政治家首先要提出的是對狀況及風險的說明、後續的發展及衍生的風險，然後提出因應的立場及策略，重中之重是做什麼跟美國談判、做什麼來協助企業面對衝擊。他們欣見蕭美琴副總統的發言展現了政治家的高度,也欣見政府已著手進行。
李文忠稱，他山之石可以攻錯，新加坡被課徵10%關稅，新加坡黃循財總理的發言讓我們見識政治家的謹慎、務實及憂患意識。
對未來台、美關係如何？林文忠說，從政治的角度來看，一美國是台灣主要的安全保護者，中共是台灣唯一的威脅來源，我們只能繼續一面倒。幸運的是，抗中保台對美國至關重要，美國基於其國家利益立場不變。
他進一步說，其次國家安全事務應與經貿爭端分開。以川普政府的發言及政策，勢必衍生「疑川論」、「疑美論」的溫床，政府及政黨必須以維護國家利益及獲得人民信任為優先考慮，該疑就疑，該硬就硬，當然政府理應多慮；盤點台灣擁有的籌碼，綜合考慮國家的利益。如美國商務部長宣稱要從台灣奪回晶片製造業，如符合經濟的規律及企業的利益像台積電擴大赴美投資，我們沒有意見，否則台灣必須基於國家利益，不讓川普政府予取予求。
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