快訊

過世前你該把財產全花光！企業家提「不需要存太多退休金」4理由

半導體風雲／美國成分20%可豁免關稅？估台積電下一步

昔預言大S具俊曄婚姻只有3年 艾菲爾再預測「金秀賢恐有牢獄之災」

新系大老籲賴總統 : 該硬就硬 不能讓美國予取予求

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
民進黨新系大老、國防院前執行長李文忠。圖/本報資料照片
民進黨新系大老、國防院前執行長李文忠。圖/本報資料照片

美國總統川普對世界各國祭出震憾性的關稅措施，新系大老、國防院前執行長李文忠在好友群組中發文，呼籲政府及政黨必須以維護國家利益及獲得人民信任為優先考慮，「該疑就疑，該硬就硬。台灣必須基於國家利益，不讓川普政府予取予求」。

李文忠發文表示，川普震憾超出全世界的預料之外，行政院盡責地在第二天就召開因應記者會，提出9大面向、20措施，共計880億元預算，協助產業因應衝擊，以安人心，可以看出技術官僚的努力。

但李文忠認為，對此人民不會滿意。政治家首先要提出的是對狀況及風險的說明、後續的發展及衍生的風險，然後提出因應的立場及策略，重中之重是做什麼跟美國談判、做什麼來協助企業面對衝擊。他們欣見蕭美琴副總統的發言展現了政治家的高度,也欣見政府已著手進行。

李文忠稱，他山之石可以攻錯，新加坡被課徵10%關稅，新加坡黃循財總理的發言讓我們見識政治家的謹慎、務實及憂患意識。

對未來台、美關係如何？林文忠說，從政治的角度來看，一美國是台灣主要的安全保護者，中共是台灣唯一的威脅來源，我們只能繼續一面倒。幸運的是，抗中保台對美國至關重要，美國基於其國家利益立場不變。

他進一步說，其次國家安全事務應與經貿爭端分開。以川普政府的發言及政策，勢必衍生「疑川論」、「疑美論」的溫床，政府及政黨必須以維護國家利益及獲得人民信任為優先考慮，該疑就疑，該硬就硬，當然政府理應多慮；盤點台灣擁有的籌碼，綜合考慮國家的利益。如美國商務部長宣稱要從台灣奪回晶片製造業，如符合經濟的規律及企業的利益像台積電擴大赴美投資，我們沒有意見，否則台灣必須基於國家利益，不讓川普政府予取予求。

川普 關稅

延伸閱讀

影／政院邀朝野共商川普對等關稅 吳思瑤：不綁政治議題

川普關稅豁免逃生門期待落空 電子五哥重挫鎖跌停

全球恐迎「經濟核冬天」！華爾街巨鱷喊話川普收手、暫緩對等關稅90天

關稅戰風雨欲來 侯友宜今邀企業商討對策 企業無奈：川普一日三變

相關新聞

川普高關稅重擊 北市商總提ECFA 呼籲分散出口風險

因應美國總統川普提高關稅，台北市長蔣萬安今天下午將拜會內科產業、北市進出口商業同業公會 、北市商業總會等。北市商業總會受...

關稅戰衝擊台灣 侯友宜批中央應變不足：這場超級颱風要一起面對

美國總統川普祭出高關稅政策，引發新一波全球貿易戰，新北市長侯友宜今視察蘆洲國小周邊人行及通學環境後表示，這是一場「有史以...

國難當前無內耗空間..蔣萬安曝已有企業被停訂單、撤單

川普高關稅風暴，北市長蔣萬安周三邀集侯友宜、張善政、謝國樑將開北北基桃因應會議，蔣今下午也將拜會內科產業、商業公會等，蔣...

關稅海嘯 中央安心睡吃潤餅慢半拍？蔣萬安提4面向因應 擔心這幾件事

川普對台祭32%高關稅，北市長蔣萬安周三邀北北基桃會商因應衝擊。蔣萬安今也針對產業、勞工、招商、物價等多面向，提出提早因...

關稅戰台股血崩 蕭旭岑：停止罷免、共赴國難

美國總統川普關稅政策引爆全球股市應聲重挫。馬英九基金會執行長蕭旭岑今天表示，賴清德總統昨日談話對廣大國人的幫助有限，「停...

獨／iPhone 17被關稅害到？通訊行曝台灣價格看漲「關鍵因素」

美國總統川普祭出大規模對等關稅計畫，讓不少企業「皮皮剉」！全球股市包含美國本身及台股陷入股災中，外界推測，電子硬體如蘋果（Apple）今（2025）年推出的iPhone 17系列在美國售價恐怕會調漲，也可能影響到台灣定價，但蘋果是否要自行吸收成本或轉嫁消費者，仍是艱難的抉擇。而台灣通訊行面對此事，也有因應方式和回應。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。