影／政院邀朝野共商川普對等關稅 吳思瑤：不綁政治議題

美國總統川普宣布針對各國課徵對等關稅，台灣稅率為32%，引起今天台股一片動盪，大盤重跌超過2千點，行政院長卓榮泰將在下午邀請朝野政黨前往政院共商國是，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤上午在立法院回應媒體表示，在不涉政治前提下，盼朝野能夠合作。

吳思瑤表示，共商國是的前提是一致對外，不設前提，不綁上政治議題。目前有部分在野黨立委喊話，要求政院停止「警察人員人事條例」覆議案，或是大罷免停止，才願意坐下來談，但這就已設下高度政治爭議前提，若為國家好，就該一起來共商國是。吳思瑤表示大罷免是公民發動，沒人可阻撓，執政黨近日最重要的議題，就是因應川普的關稅措施，罷免行動還是有待公民團體自主、自發行為。 美國總統川普對各國祭出對等關稅，引發台股今日大震盪，行政院長卓榮泰邀集朝野共商國是因應， 民進黨立院黨團幹事長吳思瑤（圖）上午在立法院回應媒體表示，政院邀集共商國是在不涉政治前提下，盼朝野能夠合作。 記者陳正興／攝影