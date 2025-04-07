國難當前無內耗空間..蔣萬安曝已有企業被停訂單、撤單

川普高關稅風暴，北市長蔣萬安周三邀集侯友宜、張善政、謝國樑將開北北基桃因應會議，蔣今下午也將拜會內科產業、商業公會等，蔣今受訪提到，已有企業接到客戶暫停訂單，甚至撤單，「這時候國難當前，我們沒有內耗空間，就是要團結對外」。

蔣萬安今天上午赴內湖區里長座談後，下午也將拜會進出口商業同業公會、內科發展協會等，聆聽產業心聲。蔣上午受訪表示，彭博社先前就曾預測，這一波美國對等關稅對台灣衝擊，可能讓台灣的GDP下滑3.8％，這是我們極不願看到，但必須嚴肅面對，審慎應對，這絕對不是我們願意看到，但我們必須做最壞打算，做最萬全準備

他上月3月26日川普尚未宣布新關稅前，蔣萬安就已公開表達，對美國可能的關稅政策必須提前因應，蔣今天說，當時他還特別提到可能對台灣股市、物價、產業、甚至公共建設造成嚴重衝擊；4月1日市政會議，他也再度要求局處重新檢視，目前正在進行及接下來兩年預計要發包的重大工程，必須研擬因應對策。

確定美國對台灣祭出32%關稅之後，蔣萬安說，連假期間4月3日他也要求產業局啟動中小企業需求及意見彙整的整合平台，主動關心協助與輔導。

蔣萬安說，他認為團結是當前唯一的正道，儘管關稅談判是中央的職權，不過地方政府也積極盤並點說明，減緩民眾對於生計影響的政策工具，所以連假期間，他積極與產業局、財政局、勞動局、研考會、社會局等積極研擬相關對策，昨天也親自致電侯友宜、張善政、謝國樑四市市長，儘速周三召開四市長會議，四市市長也都很關心關稅帶來的衝擊，因四市原本就有平台，會共同來討論相關如何協助產業、民眾因應衝擊的各項對策。

媒體問蔣萬安，北台灣科技重鎮，影響的產業有哪些面向？蔣萬安說，其實在台北市很多企業雖工廠不在台北市，不過總公司登記在台北市，這波關稅對各產業的衝擊會特別大，包括彭博對台灣整體GDP的預測，還有今天要去拜會商業公會。蔣說，第一線可能遭遇的問題，「已經有企業接到客戶暫停訂單，甚至撤單的情況」，接下來很有可能發生輪休、無薪假，以及接下來可能的裁員。

蔣萬安說，這絕對不是我們願意看到，但我們必須做最壞打算，做最萬全準備，現在最重要，地方政府盤點各項政策工具，及聆聽產業心聲，接下來第一線遇到的困難，非常願意來反映給中央，與中央共同努力，面對挑戰一起解決。。