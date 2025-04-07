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關稅戰風雨欲來 侯友宜今邀企業商討對策 企業無奈：川普一日三變

聯合報／ 記者王慧瑛／新北即時報導
新北市長侯友宜今天將開「新北市產業發展諮詢委員會」，邀請遠東集團董事長徐旭東（右二）等人出席。圖為2023年8月開會畫面。本報資料照片
新北市長侯友宜今天將開「新北市產業發展諮詢委員會」，邀請遠東集團董事長徐旭東（右二）等人出席。圖為2023年8月開會畫面。本報資料照片

因應美國總統川普關稅戰，中央、地方政府紛紛動起來研擬對策，新北市侯友宜今下午將主持「新北市產業發展諮詢委員會」，遠東集團董事長徐旭東等工商界領袖可能會出席。新北一名商界領袖說，急也沒用，台灣內部要先團結，才不會被人看輕。

新北市擁有超過30萬家企業的工商首都，包含鴻海、新漢、研揚、微星等AI上下游關鍵廠商，以及全台近四分之一的製造、資通訊等核心產業群聚新北。

台北市長蔣萬安昨打電話給北北基桃四市長，共識是一周內開北北基桃會議，蔣萬安今將拜會北市商業公會、內科企業等，針對衝擊最大的高關稅產業因應。侯友宜今天也會主持「新北市產業發展諮詢委員會」，會議過程不公開。

新北一名在緬甸仰光從事木材業的老闆說，一切順其自然，台灣要以靜制動，川普性格一日三變，就交給政府去談判。

新北市進出口公會理事長張秋海說，關稅議題是全世界的事，台灣內部要團結，才不會被看輕。

據了解，新北市政府是上周六通知諮詢委員，7日將開新北市產業發展諮詢委員會，通知開會的主題是侯市長想聽取各界對關稅戰的想法，及如何協助與因應。

川普 關稅

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