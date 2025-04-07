【專家之眼】如何對沖32％關稅？普發3萬-君子周急

面對美國的24％關稅，日本首相石破茂指「事態堪稱國難」。反觀台灣政府在忙些什麼呢？

就在川普宣布對等關稅前夕，行政院長卓榮泰在臉書發文，要「各位朋友請安心入睡」，因為「『#政府有準備、#風險可控管、#產業有支持』」。哪裡知道，隔天答案揭曉，對等關稅高達32％，僅低於中國34％、越南46％、柬埔寨49％等少數國家，遠比台灣的競爭對手韓國25％高出很多，這樣，台灣商品還有國際競爭力嗎？

不是說「政府有準備」，既然有準備，怎麼會是這種結果？所以，顯然是誤判才會挨了一記悶棍，以至於只能神隱一整天忙著寫作文，等到作文定稿之後，才召開記者會，端出所謂的「出口供應鏈支持方案」。

那麼，什麼叫「出口供應鏈支持方案」？行政院的說法是「9大面向、20項措施、總經費880億元」。行政院在記者會所說的「全面積極準備」、「有效控管風險」、「擴大支持產業」這些口號，說實在的，都不知道是從哪裡學來的？充滿了浮誇風，講的要嘛都是支微末節、搔不著癢的空話，要嘛就是牛頭不對馬嘴，無法實質幫助到受衝擊的企業。最可怕的是，這880億納稅錢，怎麼用？會不會拿去圖利特定對象，用來綁樁、分贓或蓋了蚊子館而浪費掉，這也是納稅人一直以來都很擔心的：假公濟私、發國難財。

根據美國商務部的數據，台灣是美國第六大貿易逆差國，去年對美貿易順差達739 億美元，美國自台灣進口規模為1162億美元，這就是32％關稅的由來。一旦徵收32％關稅，按照美國彭博社的模型推估，台灣對美出口將減少63％，會減少大約3.8％的GDP。或許，彭博社高估了嚴重程度，但即使依據永豐金證券的估計，32％關稅對台灣GDP的影響，也將因此減少0.8%~ 1.5%，這已經足以讓很多企業關門、很多人失業、產生更多的破碎家庭。

如何對沖32％的關稅衝擊？孔子對這一類的問題有什麼看法？他說：「君子周急不繼富」。問題是什麼是「急」？朱熹、錢穆說是「窮迫」，傅佩榮說是「窮困」， 但這樣的理解恐怕有誤，我以為，「急」是指不能等，是一時而非常態性的。換言之，君子幫助危急中的人，而不是朱熹等人所說的「窮困」的人。

基於孔子的理念，如何對沖32％的關稅衝擊？我的想法很簡單、很實在（相對於目前政府方案）、很有效（依據國發會的說法），也很有必要，那就是普發3萬元，以促進消費，就能創造出更多就業機會，吸納一部分的失業人口，減輕貧困家庭的生存壓力。

為什麼要普發3萬而非3千？如果只發3千，那就是杯水車薪，還不如不發。如果能發3萬，那才是真正快速有效「帶動內需，創造就業機會」。事實上，帶動內需、創造就業機會，這是行政院國發會在發三倍券時說的話，因為這筆錢，能對即將發生的關稅大海嘯，產生一定的阻隔作用，減少貧困人口以及因沒錢而導致的一些家庭悲劇。

根據過往經驗，日本於1999年發放2萬日圓的地域振興券，貢獻了日本GDP的0.1%、馬政府在2009年發放的消費券，據我國審計部的算法，對GDP的貢獻提升0.28~ 0.43%，而蔡政府時期的三倍券，據國發會宣稱，「貢獻最高達0.53%」，如果國發會說的是實話，那麼，現在正是派上用場的時候，面對32％的關稅所導致的企業哀號、即將出現的失業大軍和困難家庭，政府宜未雨綢繆，趕快普發3萬元，才能對沖關稅大海嘯的來襲。

台灣有2300萬人，普發3萬元，那就意味著要籌措6900億元，這筆錢從哪裡來？我們知道，去年稅收超徵5283億元，因此，只要舉債1600億元，問題就解決了。有人說，政府現在都已經負債累累了，怎麼還舉債呢？因為，現在是非常時期，非常時期有非常時期的作法。關稅「才」24％，日本首相就已經說是「國難」了，台灣32％，還不是國難嗎？面對國難，政府豈能只是說些不痛不癢的話？