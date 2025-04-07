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綠發言人：賴總統與行政團隊未神隱

聯合報／ 記者黃婉婷／台北報導
民進黨發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片
民進黨發言人吳崢。圖／聯合報系資料照片

美國總統川普祭出對等關稅措施，行政院發言人李慧芝說，行政院長卓榮泰邀約朝野黨團今天下午二時於行政院會商，目前已接獲各黨團正面回應；卓揆並邀立法院長韓國瑜一同出席會議，也期待政院策畫九大面向廿項措施能夠獲得立法院支持。

美國宣布對台課徵百分之卅二對等關稅，行政院事隔兩天才針對農工產業推出八八○億元協助方案，也透露將主動邀請國會朝野共商國是，期盼能以最大共識、最快速度編列特別預算，但國民黨批評綠營過去一年都在搞大罷免，如今美國關稅要上路還端不出方案。

民進黨發言人吳崢昨反嗆，無論是事前的沙盤推演、事後的應變措施，都持續進行，賴總統與行政團隊並沒有神隱，這幾天也立刻密集召開因應會議，並與相關產業會商對策；對比在野黨，這幾天除了抹黑、詆毀政府，唱衰台灣，請問還做了什麼？

不過，對於朝野共商國是，前立委林濁水質疑：「找他們來大拜拜有用，還是治絲益棼？」他認為，開國是會議要謀定而後動，科技老闆們建議「先等子彈飛一陣再說」，應該是明智建議。

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