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新聞眼／一手團結、一手罷免 朝野能互信？

聯合報／ 本報記者黃婉婷
國難當前，賴政府若仍一手撒幣救股市、一手宣講大罷免，朝野豈有攜手合作的可能？圖為民進黨日前行政院長卓榮泰在高雄三民公園大罷免宣講。圖／聯合報資料照片
國難當前，賴政府若仍一手撒幣救股市、一手宣講大罷免，朝野豈有攜手合作的可能？圖為民進黨日前行政院長卓榮泰在高雄三民公園大罷免宣講。圖／聯合報資料照片

美國總統川普對台灣揮動關稅大刀，賴清德總統遲至四天後才端出五大因應策略，包括台美雙方「零關稅」、擴大對美採購與投資、排除貿易障礙等，姿態做小伏低，正中川普最愛的劇本，但「對美服軟、對內撒幣」的做法，美方是否埋單？國會是否買帳？都讓國人有重重疑慮。

川普三日宣布對台課徵百分之卅二的對等關稅，府院第一時間神隱，象徵性喊出「不合理」後，也未有具體措施；隔日行政院長卓榮泰才匆匆端出八八○億元的撒幣方案，安撫內部焦慮，並喊出將與美強力交涉，卻無實質談判內容，相較各國已有領袖直通美方談判，無怪乎賴卓挨批「慢半拍」。

賴政府昨天洋洋灑灑羅列五大策略，與過往強硬態度大相逕庭，各項做法也有隱憂，比如台美談零關稅表面有助加速推動台美自由貿易協定，但是否衝擊酪農等國內產業，政府卻隻字未提；而擴大對美採購降低貿易逆差，真能換取川普「開恩」，還是演變成單方面讓利？

更遑論，從越南經驗可知，就算事前已提降稅措施，釋出善意，仍被美方課以重稅修理，台灣此刻路線與越南相似，談判最終能否賓主盡歡，誰都沒信心。

更嚴峻的是，無論政府對美釋出排除非關稅貿易障礙、降低關稅壁壘，或是對內提出產業支持方案，依法事後都需要國會審查，但朝野已因大罷免、一連串覆議案撕破臉，賴卓此時才喊團結，卻忘了早已失去互信基礎，此種「先挑起對立、再呼籲合作」的手法，能贏得信任？

卓揆邀朝野共商國是，目的當然是尋求共識，但國難當前，賴政府若仍一手撒幣救股市、一手宣講大罷免，朝野豈有攜手合作的可能？解鈴還需繫鈴人，就看民進黨能否懸崖勒馬。

卓榮泰 川普 罷免 自由貿易 覆議案 賴清德 關稅

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