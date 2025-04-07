外交專家：政府輕忽川普手段

美國總統川普四日公布對台商品加徵百分之卅二關稅，學者認為賴清德總統一開始輕忽，要看接下來這幾天亡羊補牢是否奏效，關鍵在我方官員能否將意見傳入川普核心圈。

淡江戰略所所長李大中表示，川普去年十一月勝選迄今已談了很多次關稅邏輯，對台灣主要不滿集中在台灣防衛投資不足、搶了美國晶片工作機會、貿易逆差三項；對川普政府來說是一碼歸一碼，哪怕川普在台積電對美加碼投資有感，也不會在其他議題上對台灣更友善。

李大中和政大外交系教授黃奎博都說，賴政府到目前為止有些過度樂觀，輕忽了川普手段。黃奎博說，行政院長卓榮泰要大家安心去睡，加上賴總統和蕭副總統失言，在在顯示賴政府輕忽，凸顯民心不穩；這場關稅大戰是不是非打不可，距離生效日還有幾天時間，川普自己則有延後生效紀錄，所以應不至於到完全絕望地步。

李大中說，川普對盟友都是親兄弟明算帳，何況台灣，面對關稅議題，各國都派出高層官員甚至領導人親自上陣談，外界一定會好奇台灣要派出什麼人？能不能找到對的管道把訊息傳出去好讓川普未來若要調整策略能對台灣友善些？將是未來觀察重點。