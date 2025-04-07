賴總統回應川普：不採取關稅報復 台美從零關稅開始談

針對美國計畫對台課徵百分之卅二的對等關稅，賴清德總統昨晚以八分鐘的影片對外說明，他表示不會採關稅報復，企業對美的投資承諾，只要符合國家利益，也不會有改變。

台股面臨近年最嚴酷挑戰

賴總統提出台美從零關稅談起、排除非關稅貿易障礙等五策略、五作法應變，請國人勿恐慌。

這是美國總統川普二日宣布對等關稅後，賴總統首度站上第一線對外說明。對等關稅政策宣布後，全球股市經歷多日暴跌，台股雖因清明連假暫逃一劫，但今天開盤將遇近年最嚴酷的挑戰。

金管會昨天宣布三救市措施，今天起至本周五，開放投資人可用多元擔保品取代現金或股票彌補融資維持率的不足；調整每日盤中借券賣出委託數量，從不超過該種有價證券前卅個營業日的日平均成交數量的百分之卅調降為百分之三；上市櫃有價證券的最低融券保證金成數從百分之九十調整為一三○。

除了變相「限空令」，證交所董事長林修銘今天上午罕見的在台股開盤前召開「資本市場因應措施說明會」，力阻台股崩跌的用意不言而喻。

賴總統昨天邀集傳產和中小微型企業代表座談討論對等關稅，傍晚他透過八分鐘的影片向全民信心喊話，稱台灣經濟具韌性，只要應對得當可降低衝擊。

賴總統提出的五策略包括談判爭取改善對等關稅、提出產業支持計畫、提出中長期經濟發展計畫、台灣加美國的新布局與開啟產業傾聽之旅。

盼比照美加墨自貿協定

其中最重要的我與美方談判有五作法，我方希望比照美加墨自貿協定，台、美雙方從零關稅開始談起。第二是擴大對美採購降低貿易逆差，行政院已經完成盤點大量採購計畫，國防部也提出軍事採購清單。

第三是擴大對美投資，除了台積電加碼投資，其他產業都可以加碼投資美國。第四是排除非關稅貿易障礙。第五是解決美方長期關切的高科技產品出口管制與洗產地問題。

政院推演股市因應方案

行政院長卓榮泰昨天邀財經官員赴官邸開會，推演國內股市波動因應方案。金融時報報導，川普上周宣布全面課徵關稅，道瓊指數下跌逾三千九百點，上周跌幅逾百分之七點八六，部分大型銀行因此對客戶發出自二○二○年以來最大規模的保證金催繳令。過去這周美國標普五百指數跌勢也逼近二○二○年疫情爆發以來最慘紀錄。台積電ＡＤＲ上周四、五兩個交易日重挫百分之十三點八，台股今日將面臨重大賣壓。