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產業界：台灣應防關稅輸、匯率輸、股市跌

聯合報／ 記者張文馨黃淑惠林政鋒／台北報導
因應美國對等關稅，賴清德總統（右三）、行政院長卓榮泰（右四）5日與ICT產業代表在總統官邸會談。圖／總統府提供
因應美國對等關稅，賴清德總統（右三）、行政院長卓榮泰（右四）5日與ICT產業代表在總統官邸會談。圖／總統府提供

美國總統川普宣布對台商品課徵百分之卅二關稅，賴清德總統邀請產業代表座談傾聽意見後，昨提出「零關稅」及「投資國家隊」等五策略因應，強調美國一旦開徵對等關稅，無論產業類別大小都會面臨衝擊，政府會和民間攜手合作，也希望不分朝野支持，為台灣經濟打開出路。

和大集團董事長沈國榮昨天受邀參加總統官邸的座談，他建議必須先穩住國內股匯市，將立即性衝擊減到最輕，其次要盡快跟美國協商，為國內出口企業爭取更好關稅，台灣才不會失去競爭力。

他說，川普宣布調高關稅已造成全球股災，國內股市無法置身事外，應避免系統性崩盤，才能降低對國內經濟環境衝擊；匯市也要穩住，尤其日本、南韓輸美關稅都比台灣低，要緊盯日幣、韓元、人民幣變化，避免台灣出現關稅輸、匯率輸、股市跌的三輸局面。另外要加快腳步找對人火速跟美國協商降低關稅，國內產業才會有競爭力，不然恐怕會出現企業被逼出走潮。

台灣機械公會理事長莊大立在會中表示，關稅能降下來是大家最期待的，應避免關稅高於日韓等競爭對手；美大幅提高關稅對機械產業造成嚴重衝擊，建議政府要求銀行別對中小型企業雨天收傘。台灣鋼鐵公會理事長黃建智說，鋼材製程應用產品如伺服器機殼、機械、運動器材，可能在高關稅下受影響，將間接減少採購，建議「讓子彈飛一下」多點時間觀察，以台灣產業韌性，相信能找到合理平衡的解法方案度過難關。

總統府發言人郭雅慧表示，賴總統昨於官邸邀請傳產、中小微型企業等十多位代表舉行第二場企業座談，並於座談會結束後，透過影片就近日國內外情勢對國人談話，針對國內受衝擊產業，尤其是傳統產業及中小微型企業，政府將給予及時且必要的支持與協助。

另外，政府將積極與友盟國家合作，既拓展多元市場也強化產業上中下游整合，讓台灣產業生態系更完整、推升產業升級轉型；善用半導體製造、IC設計、資通訊產業及智慧製造等產業優勢，打造台灣成為人工智慧島，推動食衣住行及軍工、安控、次世代通訊、大健康等種種應用產業發展。

賴總統還說，政府會獎勵投資、鬆綁法令來持續改善台灣投資環境，積極解決水、電、土地、人力、人才問題，協助企業根留台灣，也會幫助台商海外生產基地做必要調整，形塑「台灣加一」，將國家經濟發展戰略調整為「立足台灣，布局全球，加強美國，行銷全世界」，利用供應鏈新布局加強台美產業合作。

賴總統並喊話，過去半個多世紀，台灣經歷兩次能源危機、亞洲金融風暴、全球金融海嘯及疫情衝擊，台灣不但能克服困難，且化危機為轉機，讓台灣經濟脫胎換骨，更具韌性，政府會和民間攜手合作，也希望立法院不分朝野支持政院對策。

川普 關稅

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