賴清德總統公布五策略 「台灣加1」整合投資美國隊

賴清德總統昨（6）日公布五策略，因應美國川普政府的對等關稅新政。其中將推出「台灣加1」策略，並整合出「台灣投資美國隊」，也期待美國對等整合「美國投資台灣隊」，讓雙方經貿合作更緊密，共創未來經濟黃金時代。

賴總統表示，台灣累計對美國投資金額已超過1,000億美元，未來除台積電加碼投資，其他產業例如電子、資通訊、石化及天然氣等產業，都可加碼投資美國，深化台美產業合作。

面對川普對等關稅，賴總統指出，除積極與友盟國家合作、加碼投資企業根留台灣，也要幫助台商海外生產基地做必要調整。

賴總統指出，「台灣加1」也就是台灣加美國的新布局，以「立足台灣，布局全球，行銷全世界」為國家經濟發展戰略，其中最重要的是立足台灣，台灣一定要站穩腳步，不因這次風波而動搖，利用供應鏈新布局，加強台灣產業和美國產業合作，也進入美國市場。

因此政府將獎勵投資，鬆綁法令，並持續改善投資環境，積極滾動解決水、電、土地、人力、人才各項問題，來協助企業根留台灣，加碼投資台灣。