賴清德總統公布五策略 「台灣加1」整合投資美國隊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

賴清德總統昨（6）日公布五策略，因應美國川普政府的對等關稅新政。其中將推出「台灣加1」策略，並整合出「台灣投資美國隊」，也期待美國對等整合「美國投資台灣隊」，讓雙方經貿合作更緊密，共創未來經濟黃金時代。

賴總統表示，台灣累計對美國投資金額已超過1,000億美元，未來除台積電加碼投資，其他產業例如電子、資通訊、石化及天然氣等產業，都可加碼投資美國，深化台美產業合作。

面對川普對等關稅，賴總統指出，除積極與友盟國家合作、加碼投資企業根留台灣，也要幫助台商海外生產基地做必要調整。

賴總統指出，「台灣加1」也就是台灣加美國的新布局，以「立足台灣，布局全球，行銷全世界」為國家經濟發展戰略，其中最重要的是立足台灣，台灣一定要站穩腳步，不因這次風波而動搖，利用供應鏈新布局，加強台灣產業和美國產業合作，也進入美國市場。

因此政府將獎勵投資，鬆綁法令，並持續改善投資環境，積極滾動解決水、電、土地、人力、人才各項問題，來協助企業根留台灣，加碼投資台灣。

川普 關稅

延伸閱讀

美財長挺關稅...稱不致讓美國經濟衰退 50多國已來電協商

川普關稅揮刀 白宮首席經濟顧問：逾50國已洽美國盼貿易協商

分析：關稅戰不會太快結束 大陸經濟持續受壓

川普對等關稅本周將上路 蘋果iPhone利潤會萎縮多少？

相關新聞

賴總統回應川普：不採取關稅報復 台美從零關稅開始談

針對美國計畫對台課徵百分之卅二的對等關稅，賴清德總統昨晚以八分鐘的影片對外說明，他表示不會採關稅報復，企業對美的投資承諾...

產業界：台灣應防關稅輸、匯率輸、股市跌

美國總統川普宣布對台商品課徵百分之卅二關稅，賴清德總統邀請產業代表座談傾聽意見後，昨提出「零關稅」及「投資國家隊」等五策...

台美談判零關稅？學者：談判前亮底牌不妥

面對美國對等關稅，賴清德總統表示要和美方從「零關稅」談起，更要整合「台灣投資美國隊」。經濟學者認為，要談到零關稅幾乎不可...

卓揆今邀立院朝野黨團會商 藍白允「共赴國難」

美國對等關稅風暴來襲，行政院長卓榮泰今邀請立法院朝野黨團共同會商，獲藍白黨團正面回應，都表示願出席「共赴國難」。但國民黨...

未計劃採取關稅報復 賴總統提出五大策略「從台美零關稅開始談」

美國對等關稅衝擊全球，賴清德總統昨（6）日表示，台灣未計劃採取關稅報復，並提出五大策略。其中，將比照美加墨自貿協定（US...

學者看「台美從零關稅談起」 實質 FTA 談判是機會也是挑戰

針對美國對台加徵32%關稅，賴清德總統昨（6）日拋出台、美雙方從「零關稅」談起，學者分析，賴總統說法等同於要與美國實質談...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。