未計劃採取關稅報復 賴總統提出五大策略「從台美零關稅開始談」

經濟日報／ 記者邱琮皓余弦妙／台北報導
美國對等關稅衝擊全球，賴清德總統6日表示，台灣未計劃採取關稅報復，並提出五大策略。圖／總統府提供
美國對等關稅衝擊全球，賴清德總統6日表示，台灣未計劃採取關稅報復，並提出五大策略。圖／總統府提供

美國對等關稅衝擊全球，賴清德總統昨（6）日表示，台灣未計劃採取關稅報復，並提出五大策略。其中，將比照美加墨自貿協定（USMCA），朝台美零關稅開始談，並將積極解決存在多年的非關稅貿易障礙，讓談判更加順利。

賴總統昨日與中小企業座談後，晚間發出8分鐘影片，向國人說明政府因應美國對等關稅策略。

賴總統指出，美國政府近日以「對等」為名，宣布對世界各國加徵關稅，台灣被加徵32％勢必造成重大影響，有些國家採取報復性措施，但台灣沒有計劃採取關稅報復；企業對美國投資承諾，只要符合國家利益，也不會有任何改變。

賴總統提五大策略，包含透過談判爭取改善對等關稅、提出產業支持計畫、推動產業升級、推動台灣加1、開啟產業傾聽之旅。

首先，台灣已組成談判小組，由副閣揆鄭麗君領軍，成員包括國安會、經貿辦、行政院相關部會及學界、業界，談判關稅比照USMCA，從台、美雙方「零關稅」開始談起；其他包括擴大對美採購以降低貿易逆差、擴大對美投資及解決美方長期所關切的高科技產品出口管制。

賴總統也特別點出，將「積極解決」已存在多年的非關稅貿易障礙，讓談判更加順利。

美國貿易代表署（USTR）日前公布「2025年對外貿易障礙評估報告」，在提及台灣部分，分別點名台灣對進口美規車設有數量限制標準，並對豬肉產品原產地標示及美牛產品檢驗措施，都是美方關切的非關稅貿易障礙，預料未來將是談判重點。

第二，賴政府將提出產業支持計畫，針對國內受衝擊產業，尤其是傳產及中小微型企業，以九大面向，20項措施支持各產業，協助創新升級轉型；第三項策略是提出中長期經濟發展計畫，同時兼顧經濟及產業發展的新策略。

第四是推動「台灣加1」，也就是「台灣加美國」新布局，對內獎勵投資，鬆綁法令，且持續改善台灣投資環境；對外，幫助台商海外生產基地做調整。

第五是開啟產業傾聽之旅，府院團隊將分頭傾聽業界心聲，隨時解決問題，也讓政策更符合需求。

川普 關稅

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