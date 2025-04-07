學者看「台美從零關稅談起」 實質 FTA 談判是機會也是挑戰

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
針對美國對台加徵32%關稅，賴清德總統6日拋出台、美雙方從「零關稅」談起。 聯合報系資料照
針對美國對台加徵32%關稅，賴清德總統6日拋出台、美雙方從「零關稅」談起。 聯合報系資料照

針對美國對台加徵32%關稅，賴清德總統昨（6）日拋出台、美雙方從「零關稅」談起，學者分析，賴總統說法等同於要與美國實質談判貿易協定（FTA），是機會也是挑戰。學者建議，當務之急是極小化台美貿易順差，爭取比照日韓稅率。

中經院副院長王健全認為，賴總統提到談判關稅可從比照美加墨自貿協定，從台、美雙方「零關稅」開始談起，此作法有相當難度，最重要的是，台灣應爭取比照美國對亞太區域內日、韓加徵稅率看齊。

其次，台灣要盡可能極小化對美貿易順差，包括軍事採購、各種能源採購等。

第三，王健全更提及，台灣在向川普保證台積電等廠赴美投資同時，也要爭取對台廠投資有利條件，讓台美是雙向流動，才能避免產業外移風險。他表示，川普要的是製造業回美國、再工業化，台灣廠商在為美國創造投資、就業，兌現川普的競選承諾，爭取包括台灣降關稅、台廠綠色通道、經濟特區等待遇，並且讓台廠在美國上市，運用美國資金壯大產業。

至於排除非關稅貿易障礙，王健全認為，不論汽車關稅降至零，或是美豬美牛等撤除貿易障礙，台灣市場很小，恐難獲美國青睞。但若要做，建議分年撤除或分年達到零關稅，否則國內產業受創很大。

亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生則解讀，越南政府表達擬將關稅降至零，獲得川普正面回應，賴總統拋出「零關稅」，應是也想藉此獲得川普回應。他認為，「可以試試」、「總不能都不試」。

邱達生表示，賴總統提到美加墨自貿協定及「零關稅」，此作法已是建立雙邊實質自由貿易協定，通常會包含關稅、法規解除、採購、水電補貼撤除、不能操縱匯率等等，這些的確都是川普關心的議題，對台灣來說，這是機會，也是挑戰；不過，他也說，川普與台灣簽FTA的機率並不高，仍要持續觀察。

川普 關稅

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