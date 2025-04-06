連假4天府院100小時拆彈 賴總統端出實質政策牛肉

美國總統川普2日宣布對台課徵32%關稅，正值台灣清明連假期間，府院毫無間斷馬拉松式與各界開會，從行政團隊內部、產業各界代表到專家智庫，針對各種可能的談判工具與因應之道，反覆研商、模擬與評估；在連假第四天晚間，賴總統透過影片，向國人發表談話。談話長達八分鐘，賴總統親上火線拋出五大項應變策略，直接將接下來政府短、中、長程規劃，以及對內、對外各項工作，仔細縝密向國人說明。

黨政人士表示，美國對等關稅政策帶來的是全球性的經貿挑戰。不只是台灣，全世界對美國有貿易順差的先進國家都想方設法因應。正當全球先進國家忙著因應，國內在野黨及有心人士卻值此訊息真空、紊亂之際，持續敲鑼打鼓操作錯誤訊息、用力唱衰台灣、製造社會對立，沾沾自喜嘲諷政府「神隱」，賴清德直接端出五大應變對策政策牛肉，以具體行動回應在野黨批評，看得出來府院早就佈局好。

回顧連假四天，府院每天都有不同工作，密集馬拉松式開會後兵分多路、多管齊下，分別聽取財經部會報告、傾聽專家學者智庫與產業各界意見，社會各界的寶貴意見，都是政府擬定政策的參考依據。「謀定而後動」，賴政府連日來與各界對齊角度與需求，賴總統隨即向全體國人發表談話，談話中對內有「產業支持方案」、對外有透過談判爭取改善對等關稅；短期優先是傾聽產業需求、穩住經濟情勢，中長期是產業佈局發展新策略，開拓多元市場。通篇談話重點聚焦「團結」，立法院不分朝野要團結支持行政院對策、政府與民間要團結攜手合作、全體國人更要團結一致共同因應挑戰。

據了解，早在對等關稅實際稅率宣布前，府院早已嚴陣以待，就對等關稅政策各種可能稅率與措施等不同情境模擬推估。3日連假第一天凌晨，確定實際稅率後隨即啟動因應會議討論。行政院長卓榮泰，3日清晨抵院領軍開會，下午賴總統則於官邸召集行政與國安團隊，聽取團隊各項報告，盤點各項整備工作，行政團隊對內對齊腳步、盤點籌碼、擬定後續因應。府院定調「嚴正強力交涉」立場，當日上午羅列三大不合理處，強調三方向「給產業最大支持」、「穩定經濟情勢」、「持續與美方強力交涉」。對外涉外人士也啟動因應，已派員前往華府針對關稅議題進行交涉協商，加強談判力道。

在第一階段府院馬拉松式會議後，當日下午四點行政院舉行記者會，公布九大面向、20項措施、總經費880億元的支持協助方案。卓榮泰院長並向朝野喊話，邀請國會朝野共商國是，呼籲團結對外，共同因應挑戰。

此外，行政團隊就各項金融措施進行討論，各部會分別針對台灣金融體質現況、台灣股匯市與國際連動性高等特質，一一進行盤點。下午賴總統邀集ICT產業代表於官邸進行第一場企業座談，聽取產業各界第一線看法與需求。並持續召集金管會等官員持續開會，針對台股波動進行沙盤推演，與會者包括金管會主委彭金隆、證交所董事長林修銘等，金管會也在傍晚宣布採行三大暫行措施，祭出限空令。

賴總統接續邀集傳統產業、中小微型企業等十多位產業代表，於官邸進行第二場企業座談。與會者機械公會理事長莊大立會後受訪表示，可以感受到政府誠意，對於行政院所提方案欣然接受。

賴總統率領執政團隊，一百小時拆彈，目標要「安穩企業信心」、「安定社會民心」、「擴散正確資訊」，相信歷經能源危機、亞洲金融風暴、全球金融海嘯與疫情衝擊等歷練下的台灣，面對新一波關稅戰，亦能團結化危機為轉機，為臺灣經濟打造更具韌性、更寬闊的道路。