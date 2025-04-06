我加碼對美投資？ 賴士葆批：台積電赴美仍不放過台灣

美國對等關稅政策恐嚴重衝擊台灣，賴清德總統稍早上傳影片說明5因應策略，國民黨立委賴士葆質疑，重點是到底有沒有整體評估？像農業衝擊可能就會很大，現在賴政府想透過投資、採購等方式溝通談判，但過去台積電過去了，美國一樣沒有放過台灣，而若要採購有可能買到370億美金的貿易逆差？

賴清德今傍晚透過8分鐘的影片向全民信心喊話，強調台灣經濟仍具有相當韌性，只要應對得當，公私協力，將可以降低衝擊，請大家不要恐慌；此外，面對美國的「對等關稅」，台灣沒有計畫採取關稅報復，企業對美國的投資承諾只要符合國家利益，也不會有任何改變。

賴士葆批評，早就該要有因應措施了，不過內容四平八穩，沒有突破性規畫，最重點是到底有沒有整體評估？賴清德說要從美墨加自由貿易協定一樣談免關稅，但問題是人家是北美自由貿易區，台灣又不在裡面，賴清德根本搞不清楚狀況。

賴士葆表示，政府應去評估到底對哪些產業衝擊大，像雞腿等農產品關稅就很高，我方政府農業相關部門有沒有評估？其實像全世界很多自由貿易協定（FTA）都會保護自家農業。

賴士葆指出，賴清德喊出增加投資，但問題台積電過去了，現在可能聯電也要過去，但這一碼歸一碼，美國一樣沒有放過台灣；現在賴政府透過投資、向美國採購等，但問題370億美金的貿易逆差，台灣有可能買這麼多東西嗎？賴政府大方向要投資、採購，但問題還是那句，到底有沒有整體評估？